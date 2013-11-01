Samsun'daki bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Makineleri dışarı çıkarmaya çalışırken bir anda alevler arasında kalan 3 işçi, son anda dışarı çıkmayı başardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın büyük hasara yol açtı.

Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Sanayi Sitesinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrika içerisinde depolanan kağıtları sardı. Fabrika içinde bekçi arkadaşlarını ziyarete gelen 3 işçi, çay içerken yangını fark etti. Su kovalarıyla yangına müdahale etmeye çalışan işçiler, fabrika içinden makineleri çıkarmaya çalışırken alevler arasında kaldı.

Yangın büyümeden fabrika dışına çıkan işçiler, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kağıt fabrikasında yangının büyümesi üzerine ilçe belediyelerinden su tankeri istendi. Müdehalenin ardından yangın kontrol altına aldı.

Büyük çapta hasar

İtfaiye ekipleri kağıdın içten yanması nedeniyle iş makinesıyla yanan kağıtları fabrika önüne çıkarttı. Yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

'Az kalsın yanıyorduk'

Yangın sırasında fabrikada bulunan usta başı Murat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Bekçi arkadaşımızı ziyarete gelmiştik. Fabrika içinde çay içiyorduk. Aniden fabrika içinden patlama sesi geldi. Elektrik kablolarının yandığını gördüm. Önce şalterleri indirdim sonra kova ile su alarak yangına müdahale ettim. Ancak, bir anda camlar patladı. Yangını söndürmeye çalışırken az kalsın bizler de yanıyorduk" diye konuştu.