-KAĞIT ELBİSELER BAŞKENTTE ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Modacı Cemil İpekçi, tamamı kağıt elbiselerden oluşan ''Yansıma'' isimli koleksiyonunu, bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ile başkentlilere tanıttı. İpekçi, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği'nin (AGSD) geleneksel olarak düzenlediği ''Uluslararası Başkent Moda Günleri'' kapsamında, Kentpark Alışveriş Merkezinde defile düzenledi. ''Yansıma'' isimli defile, ışık yardımıyla yapılan gölge oyunlarıyla başladı. İpekçi'nin tamamı kağıttan yapılmış 35 parça koleksiyonu, ünlü mankenler tarafından podyuma taşındı. Defilede, mankenlerin kırmızı çorapları, renkli çubuklardan yapılan taçları ve beyaz ağırlıklı sıra dışı makyajları da elbiseler kadar dikkat çekti. Defile için oluşturulan özel mekana davetiyeleri olmadığı için giremeyen başkentliler, mankenleri alışveriş merkezinin üst katlarından izleme fırsatı buldu. Mankenlerin tamamının maskeli olduğu defilenin finalinde, üzerinde ay ve yıldız motifleri bulunan kağıttan gelinlik, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Mankenlerin geçişinin ardından podyuma çıkan İpekçi, normal bir defile yapmadığını belirterek, ''Benim gibi sizlerin de hayatı kağıda bağlı. Kağıt hayatımızda çok önemli, üç ay sonra yapılacak ve hayatımızı değiştirecek seçimde mührü yine kağıda vuracağız. Her kağıt için kaç tane ağacın hayatı yok oluyor. Hayatıma çok katkıda bulunan kağıtlara teşekkür etmek için böyle bir defile yaptım'' diye konuştu.