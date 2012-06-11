'Kağıt devri kapanıyor'

Google harita hizmetinde atağa kalktı. Android telefonlarda harita uygulamasının çevrimdışı kullanımını geliştiren Google, Street View'u trafiğe kapalı alanlara da taşımayı planlıyor.

Google'ın ürün müdürü Rita Chen "Artık kağıt haritaların devri kapanıyor" açıklamasını yaptı. Google daha önce Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlara sahip kullanıcılara seçtikleri noktanın çevresindeki 16 kilometrekarelik bir dairenin bilgilerini kaydetme imkânı sağlıyordu.

Birkaç hafta içindeyse çevrimdışı kullanım için kayıt etmek istenen bölge isteğe göre belirlenebilecek. Bu özellik daha önce Google Labs menüsü üzerinden aktif hale getirilebiliyordu.

Dünyayı dijital ortama taşıyacak

Google'ın yeni planları arasında Street View hizmetine getirilecek bazı yenilikler de var. Street View hâlihazırda sadece Google'ın özel araçlara yerleştirdiği kameralarla elde ettiği görüntülerden oluşuyor.

Yani Street View bünyesinde trafiğe kapalı alanların görüntüleri bulunmuyor.

Google'ın yeni planı özel sırt çantalarına yerleştirilen kameralarla trafiğe kapalı alanların da görüntülerini çekmek. Ancak kameramanların işi gayet zor olacakmış gibi görünüyor. Zira özel olarak hazırlanmış bu çantaların ağırlığı yaklaşık 20 kilo. (Deutsche Welle Türkçe)