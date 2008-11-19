KAGİDER'den iş geliştirme eğitimleri

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 3-4 Aralık 2008 tarihlerinde, hedef kitlesi işini geliştirmek isteyen kadın girişimciler olan "İşimi Geliştiriyorum" Eğitimleri düzenliyor.



"İşimi Geliştiriyorum Eğitimi," KAGİDER tarafından kendi işini kurmak isteyen girişimcilere verilen "İşimi Kuruyorum Eğitimleri"nin ileri aşaması olarak tasarlandı. 2 + 2 gün formatında düzenlenen eğitimler toplam 4 gün sürecek ve eğitim sonucunda katılımcılara sertifika verilecektir.



Girişimciliğin her alanında kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak ve KAGİDER üyelerinin tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak isteyen tüm kadın girişimciler, "İşimi Geliştiriyorum" eğitimlerine katılabilir.



Eğitimin içeriği için www.kagider.org adresini ziyaret edebilirsiniz.







