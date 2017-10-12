KAGİDER'den imamlara nikah yetkisi veren tasarıyı "geri çekin" çağrısı

İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) milletvekillerine yönelik olarak yayınladığı bir çağrıda imam ve müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yeni Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi. KAGİDER tasarının bu haliyle kabul edilmesi halinde kadın ve çocuk hakkı ihlallerine yasal zemin sağlanacağı vurguladı ve tasarının geri çekilerek, kadın kuruluşlarının, ilgili STK’ların ve uzmanların katılacağı bir süreçle yeniden değerlendirilmesi için çağrı yaptı.

KAGİDER\'den yapılan açıklamada, \"21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bugünlerde, ne yazık ki ülkemizde hâlâ kadına karşı şiddet, kadın ve çocuk istismarı, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesi ve doğum yapmak zorunda bırakılması gibi çağdışı ve insan hakkı ihlali niteliğindeki olaylar ciddi seviyede görülmekte. Bugün Türkiye kadınların yüzde 28.2’sinin 18 yaşından önce evlendirildiği, yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranının yüzde 35.5 seviyesine ulaştığı bir ülke. Bu vahim tablo karşısında kamu yönetiminin temel görevi, Anayasa’ya ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun olarak toplumdaki bu hastalıklı durumu kesin surette engellemektir\" denildi.

Kadınlar ve kız çocukları mağdur olacak

\"Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\" il ve ilçelerdeki müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veriyor ve sağlık personelinin takibi dışındaki doğumların sadece beyan yoluyla nüfusa kaydedilmesine olanak sağlıyor.

Açıklamada tasarı için, \"Bu şekilde kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesi ve ölüm riski altında doğum yapmak zorunda bırakılmaları gibi asla kabul edilemeyecek insan hakkı ihlallerinin hukuki zemini oluşmakta\" değerlendirmesi yapıldı.

Medeni Kanun resmi nikâh kıyma yetkisini din adamlarına vermiyor ve kadınların mağdur olmasını önlemek amacıyla toplumda imam nikâhı olarak bilinen dini nikâhı resmi nikâh olarak kabul etmiyor.

\"Toplum sağlığı açısından sakıncalı\"

KAGİDER açıklamasında, mevcut Medeni Kanun’a göre, Belediyelerin evlenmek isteyenlerden evlenme sağlık raporu istediği ve bu sayede evlilik öncesinde tarafların evlilik kurumunu oluşturmaya engel herhangi bir rahatsızlıklarının olup olmadığını kontrol ettiği vurgulandı.

Sağlık raporları özellikle Türkiye’de sık rastlanan akraba evliliklerinden kaynaklı engelli bireylerin sayıca artmasını önlemek açısından büyük faydalar sağlıyor ve bulaşıcı ve doğumun ardından çocuğa geçecek olan diğer rahatsızlıkların tespitinde de büyük rol oynuyor.