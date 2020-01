KAGİDER: Kadınlar satışta erkeklerden daha başarılı olabilir

İstanbul, 22 Kasım (DHA) – KAGİDER’in düzenlediği “Kadınız Sahadayız” panelinde konuşan üst düzey kadın yöneticiler, kadınların satış pozisyonlarında daha fazla yer almaları için önyargıların kırılması ve kadınların cesaretlendirilmesi görüşünde birleşti.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Global Girişimcilik Haftası kapsamında, gençleri, potansiyellerini keşfetmeye teşvik eden ve girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunan “Kadınız Sahadayız” paneli düzenledi. Panelde, satış alanında çalışan kadınların en sık karşı karşıya kaldıkları zorluklar ile fırsatlar masaya yatırıldı.

Kadınlar satışta çok başarılı olabilir, yeter ki algıları kıralım

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün kadın istihdamının yetersizliğinden söz ediyoruz. İş sahibi kadınların dağılımına baktığımızda ise özellikle satış ekiplerinde kadınların çok az olduğunu görüyoruz. Bu alanın genelde erkeklere özgü olduğu algısı var. Bu algı da kadınlarda bir özgüven eksikliğine neden olabilir. Oysa kadınların iletişim, ilişki kurma becerileri ve duygusal zekâları erkeklerden daha yüksek. Dolayısıyla bu alanda en az erkekler kadar hatta onlardan daha fazla başarılı olacaklarından hiç kuşkum yok, yeter ki çalışma koşulları kadınların bu alanı tercih etmelerini kolaylaştıracak şekilde iyileştirilsin… Ben de geçmiş kariyerimde satış ekiplerinde çalıştım. Dolayısıyla kadınların bu işi yapabileceklerini kendi deneyimlerimle biliyorum.”

Panelde konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi, Tek Bilgisayar Bilişim ile Edalp Bilişim şirketlerinin kurucusu Esra Bezircioğlu, teknoloji alanındaki ilk ve tek kadın girişimci olduğunun altını çizerek, şirketindeki kadın çalışan oranının yüzde 62 olduğunu anlattı ve “Kadınların satışta her zaman artısı var. Biz kadınlar verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor” dedi.

Asıl bariyerler kafalarımızın içinde

Kadınların her iş kolunda çok başarılı olabileceğini belirten Philip Morris/Sabancı Satış Direktörü Filiz Yavuz Diren ise sınırların bireylerin düşüncelerinde var olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Önemli olan önce kendimize inanmak ve önyargılarımızı kırmak. Bugün şirketimizde, satış da dahil olmak üzere, kadınlarımız her alanda ve her kademede çok başarılılar. Satış alanında her yıl yaklaşık 40 bin başvuru alıyoruz ve önümüzdeki dönemde kadınların, satışın renkli dünyasına olan ilgisinin ve katkısının daha da artacağını düşünüyorum.”

Satışta başarı duygusal zekâ gerektirir, bu da kadınlarda var

Ünlü & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, şirketlerinde kadın yönetici oranının yüzde 45 olduğunu belirterek, geçen yıl Kadın Girişimciler Akademisi adıyla bir inisiyatif başlattıklarını söyledi. 28 yaşındayken atandığı Rusya’da 250 kişilik bir satış ekibini yönettiğini anlatan Philip Morris/Sabancı Yeni Ürünler Direktörü Beste Ermaner Tekeli ise, satışın çok boyutlu bir alan olduğunun altını çizerek, “Satış her ne kadar daha aksiyon odaklı, daha operasyonel gibi düşünülse de, aslında duygusal zekâ gerektiren bir alan. Bu yüzden kadınların güçlerinin farkında oldukları ve bu gücü ortaya çıkarmaktan korkmadıkları sürece satışı çok başarılı bir şekilde yapabileceklerine inanıyorum” dedi.

Piramit Danışmanlık kurucusu Berrin Kuleli de 10 yıl boyunca görev yaptığı Shell’de sahayla tanışmasını “O dönem genel müdürüm, ‘Neden bu sektörde hiç kadın yok, sahada kadın olmalı’ demişti. Bunun üzerine Trakya bölgesine müdür olarak atandım. O zamanki yöneticim satış işini yapamayacağımı düşünüyordu ama ben bölgeyi bir yılda yüzde 40 büyüttüm. Beni tüm bölge müdürlerine örnek olarak gösterdiler” sözleriyle anlattı. (Fotoğraflı)