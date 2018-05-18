KAGİDER: 24 Haziran seçimleri kadın milletvekili sayısını artırmak için bir fırsattır

İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını vurguladı ve “Meclis’teki kadın milletvekili sayısını önemli ölçülerde artırma fırsatıdır” çağrısı yaptı.

KAGİDER’den yapılan açıklamada 1 Kasım 2015 seçimleri sonucunda Meclis’e 82 kadın milletvekili girebildiği ve oran yüzde 15’te kaldığına dikkat çekilerek şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu oranı yükseltmek ve erkek milletvekilleri ile eşitlemek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.

“Ülkemizde toplumsal hayatın birçok boyutunda kadınların yeterince temsil edilmemesinin bugünümüz ve yarınımız açısından yarattığı sorunlar ortadadır.

\"Bu eksikliğin hissedildiği en önemli alanlardan biri de siyasettir. Kadınların bilgisinden, deneyiminden, enerjisinden, güç ve potansiyelinden gerektiği gibi yararlanan bir siyaset dünyası işlevlerini çok daha verimli ve kaliteli bir şekilde yerine getirecek, ülkemizin geleceğine daha güçlü bir katkı yapacaktır.

“Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER olarak seçimlere katılan tüm siyasi partileri daha fazla kadını milletvekili adayı göstermeye, bu konuda cinsiyetler arasındaki dengeyi sağlamaya davet ediyoruz.

“Bu vesile ile ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamı etkileyen tüm profesyonel kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında daha fazla kadının yönetim kurullarında temsil edilmesi gerektiğine olan güçlü inancımızı da bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye’nin geleceği buna bağlıdır.

“Temennimiz, 24 Haziran seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekillerinin sayısının katlanarak artmasıdır.”