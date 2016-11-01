KAGİDER : 2 kadından 1'i kayıt dışı çalıştırılıyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, Türkiye'de 8.1 milyon kadının istihdama dahil olduğunu, ancak 4.1 milyon işçi kadının kayıt dışı olarak çalıştırıldığını belirterek, bu durumda 2 kadından 1'i kayıt dışı çalıştırılıyor dedi. Oktar ayrıca kadınların en çok güvencesiz çalıştırıldığı alanın tarım olduğunu da ifadelerine ekledi.

Etkin Haber Ajası'nda (ETHA) yer alan habere göre Türkiye'de 8.1 milyon kadının istihdama dahil olduğunu, ancak 4.1 milyon kadın işçinin kayıt dışı olarak çalıştırıldığını belirten Sanem Oktar, bu durumda 2 kadından 1'inin kayıt dışı çalıştırıldığını söyledi. Kadınların en çok güvencesiz çalıştırıldığı alan tarım olurken, Türkiye'de 105 bin kadın girişimci bulunduğunu da aktaran Sanem, bu oranın toplam girişimcilerin yüzde 8'i ettiğini söyledi.

Sanem ayrıca, 'Dünya Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre Türkiye sondan 16'ncı sırada. Yani 142 ülke arasından sondan 16. sıradayız" diye belirtti.