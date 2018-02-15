Kaftancıoğlu'nun ekibi hazır: İstanbul'un sorunlarını nasıl çözebileceğimizi biliyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını yaptı. İstanbul’da CHP’yi üç kritik seçime hazırlayacak yönetimdeki görevlendirmeler arasında ‘kent suçlarına karşı mücadele, sandık güvenliği, sosyal politikalar ve kurumsal iletişim’konuları öne çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul’da ‘iktidar’ parolasıyla göreve gelen CHP’li Kaftancıoğlu ve ekibi, 2019 hedefleri için kolları sıvadı. Kaftancıoğlu başkanlığında önceki gün yapılan CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nda il başkan yardımcılarının görev alanları belli oldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, “2019’da egemenliği saraydan alıp halka verecek gücümüz ve cesaretimiz var. Bu kararlı duruşumuz, birlik ve beraberliğimiz iktidarı elinde bulunduranları fazlasıyla rahatsız ediyor. İstanbul’un sorunlarını da, bu sorunları nasıl çözebileceğimizi de biliyoruz. Yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Seçime kadar 10 tane il başkanı değiştirseler yaklaşmakta olan sonlarını değiştiremeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz İstanbul’u alacağız” dedi.

Kaftancıoğlu ile birlikte 39 yardımcısından oluşan il yönetim kurulunda görev dağılımı yapılırken, İstanbul’un en önemli sorunları ve seçim güvenliği dikkate alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, ‘ranta dayalı kentsel dönüşüm ve çevre katliamları başta olmak üzere kent suçlarına karşı’ daha etkin bir mücadele yürütmeyi planladığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde kent suçlarıyla mücadele için meclis üyelerinden ve uzmanlardan oluşan bir komisyon da kurulacağı açıklandı.

Kaftancıoğlu ve ekibinin ‘İstanbul’da yoksulluğa karşı mücadele ve sosyal politika çalışmaları’ alanında yürüteceği ilk etap çalışmalarına ilişkin de planların hazırlandığı kaydedildi.

Sandık güvenliği eğitimleri

2019’da yapılması planlanan üç kritik seçime yönelik çalışmalar kapsamında sandık güvenliğiyle ilgili de özel bir çalışmanın da görüşüldüğü belirtildi.

Kaftancıoğlu’nun yardımcılarına bugünden itibaren sandık güvenliğiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi ve görevlilerin belirlenmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi. İl yönetim kurulundaki üç başkan yardımcısının da seçim işleri ve sandık güvenliğinden sorumlu olarak göreve başladığı bildirildi.

Görev dağılımı

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nda yapılan görev dağılımları şöyle:

DR. CANAN KAFTANCIOĞLU – İl Başkanı

RIZA AKPOLAT – İl Başkan Vekili

NECATİ EKŞİ – İl Başkan Vekili

HÜSEYİN AKSU – İl Sekreteri

GÜRKAN CANOL – İl Saymanı

MAZLUME ORUÇ – İl Eğitim Sekreteri

BARIŞ ANTİK – İl Bilişim Sorumlusu

Av. M.SÜLEYMAN TÜRKER – Hukuk İşlerinden Sor. İl Bşk. Yrd.

HIDIR DELİPINAR – Seçim ve Sandık Güvenliğinden. Sor. İl Bşk. Yrd.

Av. ZEYNEP GÖNENÇ PARMAKSIZOĞLU – Seçim ve Sandık Güv. Sor. Bşk. Yrd.

Av. ÖZLEM KINALI YILMAZ – Seçim ve Sandık Güvenliğinden Sor. İl Bşk. Yrd.

HAKAN BAHÇETEPE – Sosyal Politikalardan Sor. İl Bşk. Yrd.

UFUK İNAN – İdari İşlerden Sor. İl Bşk. Yrd.

BAKİ AYDÖNER – Propaganda ve Basın İletişimden Sor. İl Bşk. Yrd.

İLAYDA ÇAĞLA KOÇOĞLU – Dış İlişkilerden Sor. İl Bşk. Yrd.

MURADİYE ŞİT – Kültür ve Sanattan Sor. İl Bşk. Yrd.

ÖZGÜR AYDIN – İş Dünyasından Sor. İl Bşk. Yrd.

NEVZAT KARATAŞ -Sendikalardan Sor. İl Bşk. Yrd.

GÜLSÜM HALE ÖZCÖMERT COŞKUN – Meslek Örgütlerinden Sor. İl Bşk. Yrd.

TANER DAYI – STK’lardan Sorumlu İl Başk. Yard.

ÖZGÜR İBRAHİM BİRGÜN – STK’lardan Sorumlu İl Başk. Yard.

KEMAL GÜLHAN – STK’lardan Sorumlu İl Başk. Yard.

ZEHRA ÖZDEMİR – Halkla İlişkilerden Sor. İl. Bşk. Yrd.

ÖZGÜR NAS – Yerel Yönetimlerden Sor. İl Bşk. Yrd.

YASİN ILGAR – Eylem ve Etkinliklerden Sor. İl Bşk .Yrd.

ALİ ACAR – Eylem ve Etkinliklerden Sor. İl Bşk. Yrd.

MURAT AKBAŞ – Eylem ve Etkinliklerden Sor. İl Bşk. Yrd.

YETER BÜYÜKDURMUŞ – Çevre ve Kent Yaşamından Sorumlu İl Bşk. Yrd.

CEMAL ATAGÜL – Kent Suçlarını İzlemeden Sorumlu İl Bşk. Yrd.

MUSTAFA OKTAY AKSU – Kent Suçlarını İzlemeden Sorumlu İl Bşk. Yrd.

SERVER GÖKMEN – Kent Suçlarını İzlemeden Sorumlu İl Bşk. Yrd.

SANİYE YURDAKUL – İnsan Haklarından Sorumlu İl Bşk. Yrd.

ŞAHANIM METER – Parti İçi İşleyiş ve Kurumsal İletişimden Sor. İl Bşk. Yrd.

GÜNER KUŞ – Arşivleme ve Kurumsal Hafıza Oluşturmadan Sor. İl Bşk. Yrd.

NURTEN AKSÜT – Arşivleme ve Kurumsal Hafıza Oluşturmadan Sor. İl Bşk. Yrd.

FATMA ŞENGÜL ATAİBİŞ – Arşivleme ve Kur. Hafıza Oluşturmadan Sor. İl Bşk.Yrd.

YUSUF ERCİYAS – Destek Hizmetlerinden Sor. İl Bşk. Yrd.

GÜRSEL YETER – Destek Hizmetlerinden Sor. İl Bşk. Yrd.

OĞUZ KEMAL YAKAR – Strateji, Raporlama ve Denetimden Sor. İl Bşk. Yrd.

ERDAL YOLCU – Spor ve Amatör Kulüplerden Sor. İl Bşk. Yrd.

DİLAN GÜLER – Yerel Basın ve Sosyal Medyadan Sor. İl Bşk. Yrd.