KAFTANCIOĞLU: ORTAYA KOYDUĞUMUZ İDDİANIN BİRİLERİNİ NE KADAR KORKUTTUĞUNU GÖRÜYORUZ

* Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,

- \"Bizim ortaya koyduğumuz iddianın birilerini ne kadar korkuttuğunu görüyoruz. Ben konuda konuşmayacağım dediğim için detayına girmeyeceğim. Birileri kendi çöplüklerinde boğulsunlar. Biz o arada işimize bakacağız\"



Haber: Mehmet İlkay ÖZER,Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı \'Büyük İstanbul Buluşması\' toplantısı düzenledi. Yşilköy\'de bir otelde düzenlenen toplantıya partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP\'li milletvekilleri, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileriyle partililer katıldı.

\"İŞİMİZE BAKACAĞIZ\"

İl başkanlığı seçimlerinin ardından değerlendirmelerin yapılacağı toplantının açılış konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı. Sözlerine, \"Kongre ve öncesinde bu yola birlikte çıkarken, ben İstanbul il örgütünün başına 39 ilçenin ve tüm il örgütünün başkanı olacağım, demiştim. Bugün burada görüyorum ki bütün örgütümüz burada. Aynı inanç ve duygu birlikteliği ile birbirimize bakan sıcacık yüzler, gözler görüyorum\" diye başlayan Kaftancıoğlu şöyle devam etti: Bizim ortaya koyduğumuz iddianın birilerini ne kadar korkuttuğunu görüyoruz. Ben konuda konuşmayacağım dediğim için detayına girmeyeceğim. Birileri kendi çöplüklerinde boğulsunlar. Biz o arada işimize bakacağız. Eğer Canan Kaftancıoğlu CHP\'nin İstanbul İl Başkanı olduğunda -kaçak saraydakileri de kastederek söylüyorum-, birileri CHP\'nin, İstanbul Büyükşehir\'i saraydan alıp, halka verileceğine hakikaten inanmıyor olsaydı şu anda yandaş medyada Canan Kaftancıoğlu güzellemeleri yapılıyor olurdu. Bu yapılmıyorsa eğer Canan Kaftancıoğlu marjinal bir kişi olarak gösterilmeye çalışılıyorsa eğer bunun nedeni Canan Kaftancıoğlu\'nun ve CHP\'de bu yolda mücadele eden herkesin aslında onların da kendi kitleleri olarak gördükleri kesimlerde çok büyük bir karşılığı olduğunu bildikleri içindir.

\"İŞİMİZ ZOR AMA KOLAY\"

Kaftancıoğlu, \"Artık insanlar hangi siyasi düşüncede olursa olsun verdikleri en önemli değer sahicilik, samimiyet, siyasetçinin ahlaklı olması. Hangi dinden hangi mezhepten olursa olsun buna göre değil de kendi daha huzurlu hissettirecek, \'benim haklarımı korur, dürüsttür, namusludur, ahlaklıdır\' diyen insanlara bir ilginin olduğunu gördükleri için bu kadar korkuyorlar. İşimiz zor ama işimiz kolay. Çünkü bu saydığım erdemlerin, vasıfların hepsi CHP\'de ve CHP örgütünde fazlasıyla var. İnancımız, ahlakımız ve dürüstlüğümüz var. Bir de buna daha çok inanan kadınlar var\" diye konuştu.

İl başkanının konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kaftancıoğlu\'nu kapıda karşılayan partililer

-Salondan detaylar

-Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

