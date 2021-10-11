Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Duruşunu bilmem ama zekâ seviyesini belli etti böylelikle

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki tavırlarıyla eleştirilen oyuncu Tamer Karadağlı'nın "Selahattin Demirtaş’a özgürlük.’ E Selahattin Demirtaş ne dedi? ‘Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi. Yani hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Buldan ona sahip çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Burada bir linç girişimi var, benim duruşum da belli olan bir duruş." sözlerine yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle" yorumunu yaptı.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim.. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan “korkak erkek!” sendromu.. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle" ifadesini kullandı.

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