Kaftancıoğlu'ndan Sancak'ın ilaç şirketine arazi tahsis edilmesine tepki: Erdoğan'la aranızdaki aşkın sebebi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Kavaklı'da 172 bin metrekarelik alanın Sancak ailesine tahsis edilmesine tepki göstererek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Ethem Sancak’a peşkeş çekersen, aralarında daha ne aşklar ve ne aşıklar doğar‘’

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan Kavaklı’da 172 bin metrekarelik alanın Sancak ailesinin sahibi olduğu Maxicells İlaç Sanayi A.Ş'ye tahsis edilmesi üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi. Sürece sert bir şekilde tepki gösteren Kaftancıoğlu, Ethem Sancak; ‘‘Anam, babam, sana feda olsun Erdoğan. Aramızda Mevlana ile Şems’in arasındakine benzer bir aşk var’’ dememiş miydi? Aşkın sebebi böylelikle anlaşılıyor. Sen memleketin bütün toprağını ve varını gidip Ethem Sancak’a peşkeş çekersen, aralarında daha ne aşklar ve ne aşıklar doğar‘’ dedi.

Kaftancıoğlu'na ziyareti sırasında Kaftancıoğlu'na CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, il yöneticileri, ilçe başkanları ve Silivri halkı eşlik etti. Kaftancıoğlu, incelemelerinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Seni saraydaki değil; Silivri halkının oyları oraya oturttu"

Açıklamasında MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Silivri halkının oylarıyla göreve geldiğini ve saraya değil halka hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Kaftancıoğlu, ‘‘Şu anda Silivri’nin Kavaklı ilçesinde üzerinde bulunduğumuz alan hazineye ait 172 dönümlük bir arazi. Bu arazi dönemin Silivri Belediye Başkanımız tarafından 2009 yılında Tarım İlimleri Üniversitesi yapılması hedefiyle imar planlarına, kısmen yüksek öğrenim, spor tesisi alanı ve park olarak kamu faaliyetlerinde kullanılmak üzere işlenmiştir. 31 Ağustos 2020 tarihinde de şu anki belediye başkanı Kızılay’ın bu alanı kullanmak üzere yapılan başvuruda alanın kullanımının uygun olmadığını açıklamıştı. Aynı şekilde 25 Eylül 2020 tarihinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu alanı kullanmak için belediyeye yazı yazdı ve belediye ise uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Bütün bunlara rağmen bugünkü belediye başkanı döneminde bu alan Aralık 2020 tarihinde 31.324 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile peşkeş çekildi. Şunun altını özenle ve dikkatle çizmek isterim. Bugünkü Silivri Belediye Başkanına sesleniyorum. Sen halkın oylarıyla oraya oturmuş bir belediye başkanısın. Seni saraydaki değil; Silivri halkının oyları oraya oturtmuşken, daha önce iki kez doğru bulmadığın bir uygulama, cumhurbaşkanı kararıyla birine peşkeş çekilirken ‘’doğru bulmasak bile desteklemeye devam edeceğiz’’ demenin ne siyasi; ne de insani bir açıklaması olamaz. Belediye başkanları halka hizmet etmek için seçilmiş kişilerdir. O nedenle halkın değil; sarayın talimatlarıyla belediye başkanlığı yapmaya devam edersen eğer, sonraki dönem Silivri halkı sana gereğini yapacaktır’’ şeklinde konuştu.

"350 milyonluk arazi, 10 milyonluk şirkete 4 milyon 727 bin liraya peşkeş çekildi"

Konuşmasında arazinin tahmini rayiç bedeline de değinen Kaftancıoğlu, ‘‘Hazineye ait olan bu alanın tahmini bedeli 350 milyon lira. Burada yaşayan vatandaşlar için tarım alanı, spor alanı veya üniversite olarak kullanılabilecek bu alanın tahmini bedeli 350 milyon TL. Bu 350 milyon TL’lik arazi, cumhurbaşkanı kararı ile Sancak ailesine ait Maxicells İlaç Sanayi A.Ş’ye yatırım bedelinin binde biri bedelle tahsis ediliyor. Maxicells firması 4 milyar 727 milyonluk sanayi yatırımı yapmayı vaad ediyor ve alan binde bir bedelle yani 4 milyon 727 bin liraya tahsis ediliyor. Bir başka çarpıcı durum ise Maxicells firmasının sermayesinin 10 milyon lira olması. Kısacası 10 milyon sermayesi olan bir firmaya 4 milyar 727 milyonluk bir yatırım için bu arazi peşkeş çekiliyor’’ dedi.

"İnsanların hakları ve memleketin toprakları Sancak ailesine peşkeş çekildi"

İl Başkanı Kaftancıoğlu, konuşmasında Sancak ailesinin usulsüzce aldığı diğer ihalelerden de bahsetti. İnsanların haklarının Sancak ailesine peşkeş çekildiğinin altını çizen Kaftancıoğlu, ‘‘2014 yılında TMSF tarafından satışa çıkarılan BMC şirketinin Sancak ailesine nasıl satıldığı hepimizin hafızasında. 2015 yılında İBB tarafından açılan İETT ihalesi yapılmıştı. TEMSA’nın kazandığı birinci ve KARSAN’ın kazandığı ikinci ihale iptal edilmişti. Sonrasında ise Sancak ailesinin sahibi olduğu BMC şirketine Büyükşehir’in ihalesi verilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ve uygun birçok firmasının bulunmasına rağmen Sancak ailesinin sahibi olduğu Maxicells firmasına 12 ay boyunca SGK aracılığıyla köprü ve otoyollarda olduğu gibi alım garantisi verilerek bu kişi ve kurumlar kollandı. Maalesef bitmedi. 20 milyarlık Tank palet fabrikasının Sancak ailesi ve onlar üzerinden Katarlılara nasıl peşkeş çekildiğini hepimiz biliyoruz. Biz bugün, Sancak ailesine bu memleketin topraklarının ve insanlarının haklarının nasıl peşkeş çekildiğini hatırlatmak için buradayız. Bu alanın tahsis edildiği Maxicells firmasını sahibi Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak; vatandaş test yaptıramazken, test yaptıracak kit bulamazken sosyal medyada elindeki testleri şarlatanca kullanan kişi olarak hatırlıyoruz’’ diyerek konuştu.

"Sancak-Erdoğan aşkının sebebi belli oldu"

Konuşmasında Ethem Sancak ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkinin temelinde karşılıklı çıkarların olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, ‘‘Ethem Sancak; ‘’Anam, babam, sana feda olsun Erdoğan. Aramızda Mevlana ile Şems’in arasındakine benzer bir aşk var’’ dememiş miydi? Aşkın sebebi böylelikle anlaşılıyor. Sen memleketin bütün toprağını ve varını gidip Ethem Sancak’a peşkeş çekersen, aralarında daha ne aşklar ve ne aşıklar doğar’’ dedi.

"Biz yatırımlara değil; yatırım adı altında çekilen peşkeşlere karşıyız"

Kaftancıoğlu, CHP olarak sömürün karşısında durup halkın haklarını korumaya devam edeceklerini belirterek ‘‘Biz CHP olarak, ülkemize katma değer katacak ve fayda sağlayacak her türlü yatırımı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yandaşa peşkeş çekilen ve yetimin hakkını sömüren her türlü planın karşısında durduk ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Biz yatırımlara değil; yatırım adı altında çekilen peşkeşlere karşıyız. Ülke toprağını bir avuç yandaşa peşkeş çekenleri hem Silivri hem de tüm Türkiye halkının vicdanına havale ediyoruz. CHP olarak bütün bu peşkeşlerin önüne geçeceğimizi ve halkın haklarını koruyacağımız bir kere daha hatırlatıyorum’’ dedi ve konuşmasını sonlandırdı.

"Kavaklı halkının hem geçmişini hem geleceğini korumak için buradayız"

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen ise, ‘‘Görmüş olduğunuz üzere burası 170 dönümlük bir arazi. Az önce ifade edildiği üzere kısmen eğitim; kısmen spor alanı olarak tahsis edilmiş bir yerdir. Biz CHP olarak yatırımlara karşı değiliz ancak bu yatırıma itirazımız var. Burası yerleşim alanı içinde kalan bir alandır. Bu alanda Kavaklı halkının yaşanmışlığı vardır. Biz Kavaklı halkının hem geçmişini hem de geleceğini korumak için buradayız. Bizlere destek olduğunuz için il başkanıma ve sizlere çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.