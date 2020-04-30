Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı'na: Covid tanı kodu olmadığı için 'bulaşıcı hastalık' olarak girilen ölüm sayıları sadece İstanbul’da bile açıklanan totalden yüksek

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Vefat sayıları şeffaf" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını alıntılayarak, "Covid tanı kodu olmadığı için 'bulaşıcı hastalık'olarak girilen ölüm sayıları sadece İstanbul’da bile açıklanan totalden yüksek" paylaşımını yaptı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Böylesi bir dönemde hekimlere güvenmeyen taş olur, elbette güveniyoruz mesele tıbbi değil; Belediyelere de hekimlerimizin hazırladığı raporlar geliyor, Covid tanı kodu olmadığı için 'bulaşıcı hastalık' olarak girilen ölüm sayıları sadece İstanbul’da bile açıklanan totalden yüksek. Asıl soru ölüm raporlarında 'bulaşıcı hastalık' yazanların %100 ünün Covid olduğu biliniyorken ve bu dönemde ölüme sebebiyet veren 2. bir bulaşıcı hastalık salgını yokken ayrıca Mart başına kadar bir tane bile bu kodla ölüm raporu doldurulmamışken neden şeffaf olunmuyor?" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Belediyeler ayrıca defin raporu düzenlemez hekimlerimizin hazırladıkları ölüm raporu üzerinden tutanakla defin yapılır. Kişi nerede defnedilirse defnedilsin 1tane ölüm raporu vardır ve o da hekimlerimizin düzenlediğidir.Sayın bakanımız da bunu biliyor ancak şu kör olası siyaset"