Kaftancıoğlu: İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından 14 günlük kapanma çağrısı yaptı.
Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Çember gittikçe daralıyor;
Son 3 günde: 1 meclis üyemiz, 1 meclis üyemizin annesi, 1 eski ilçe başkanımız, 11 partili yakınını COVİD’den kaybettik
İstanbul’daki herkes benzer durumda
İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil
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