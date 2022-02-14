Kaftancıoğlu: İlk seçimde Erdoğan gidecek ancak mesele Erdoğan’ın gitmesinden ziyade Türkiye’de demokrasinin inşası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Almanya’da yayınlanan Die Welt gazetesine bir söyleşi verdi. Kaftancıoğlu, "Erdoğan devrinin sonuna geldik diyebilir miyiz?’ sorusuna ‘Yapılacak olan ilk seçimde Erdoğan gidecek. Ancak mesele Erdoğan’ın gitmesinden ziyade Türkiye’de tam bir demokrasinin yeniden inşa edilmesi." yanıtını verdi.

Kaftancıoğlu, seçimlerden mültecilere ve kendisi hakkında davalardan masasının arkasındaki karikatüre kadar birçok soruyu yanıtladı.

Kaftancıoğlu, ‘Erdoğan devrinin sonuna geldik diyebilir miyiz?’ sorusuna ‘Yapılacak olan ilk seçimde Erdoğan gidecek. Ancak mesele Erdoğan’ın gitmesinden ziyade Türkiye’de tam bir demokrasinin yeniden inşa edilmesi. Türk demokrasisi tamamen parçalanmış durumda. Gelinen durum hukukun üstünlüğünü ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmekle alakalı’ yanıtını verdi.

Kaftanıoğlu, önümüzdeki seçimlerin farklı olacağını işaret ederek, “Onun için oyun bitti. Yerel seçimlerden öncede insanlar AKP’nin kazanabileceğini söylüyordu ancak olmadı. Söylenenlerin aksine CHP belediyeleri kaybetmedi. Tersini kanıtladık” dedi.

"AKP, insanlarla temasını kaybetti"

‘AKP insanlarla temasını kaybetti’ diyen Kaftancıoğlu, ‘Erdoğan herhangi bir stratejiye sahip değil, sadece günü kurtarmaya odaklanıyor. Ekonomik kriz içindeyiz. Tüm bunlar Erdoğan ve partisinin kaybedeceğinin göstergesi. Toplumu bölerek seçmenlerini arkasında birleştirdi. Ancak 20 yıl sonra insanlar onun sözlerini tutmadığını anladı. Birbirleriyle savaşmak istemiyorlar. Kardeş olarak birlikte yaşamak istiyorlar’ diye konuştu.

Söyleşinin bir kısmı da mültecilerle ilgili. Kaftancıoğlu, mültecilerin geri gönderilmesi konusunda bir zorlama olmayacağını söylerken ‘Göç ve insan hakları alanında çalışmış biri olarak mültecilerin sorunlarının transit ülkelere ödeme yaparak ve başka siyasi amaçlar uğruna kullanılmasını doğru bulmuyorum. Sığınmacılarla ilgili uluslararası görüşmeler ve anlaşmaların çok boyutlu olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Evrensel insan hakları bu görüşmelerin, anlaşmaların merkezinde olmalı. Sığınmacılar konusu salt ekonomik parametrelerle ele alınacak kadar basit bir konu değil çünkü’ dedi.

"HDP, aday çıkarmayınca seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Bir diğer soru da CHP ile HDP arasındaki ilişki konusundaydı. Kaftancıoğlu bu konudaki soruya şöyle cevap verdi:

‘Şunu ifade etmek lazım Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu ittifakta HDP yok. HDP aday çıkarmayınca HDP seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu. Mücadele, demokrasiden yana olanlar ile demokrasiye karşı olanlar arasındadır. Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler.’

‘Erdoğan, HDP’yi ve HDP ile birlikte çalışanları kriminalize etmekte. Siyasetçileri terör örgütünü desteklemekle suçlamakta. Desteğin size bir bedel oluşturmasından endişeli misiniz?’ sorusunu ise Kaftancıoğlu şöyle yanıtladı: ‘HDP demokratik olarak seçilmiş ve parlamentoda temsil edilen bir partidir. Erdoğan’ın onları kriminalize etmesi şaşırtıcı değil. Kendileri gibi düşünmeyen, kendilerine muhalefet eden herkesi kriminalize ediyorlar. Pazarda patates ve soğan satanların da başına geliyor. AKP iktidarı kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan ediyor.’

"Neredeyse her gün dava açılıyor"

‘İl başkanı seçildiğim günden itibaren Erdoğan ve AKP iktidarı tarafından açılan davalarla uğraşıyorum’ diyen Kaftancıoğlu, ‘İl başkanlığımıza iki gün gelmemiştim ve geldiğimde şu an hakkımda açılmış iki dava dosyası buldum. Neredeyse her gün yeni bir tane açılıyor. Mesela bugün adliyeye gitmek zorundayım başka bir dava için’ dedi.

Söyleşideki son konu ise Kaftancıoğlu’nun masasının arkasında bulunan Joker karikatürü. Kaftancıoğlu, kendisini Joker’e benzeterek yayınlayan Misvak Dergisi’nin karikatürüne dair, ‘Küçük düşüreceğini düşünmüş olmalılar ki bu karikatürü yayınladılar…Joker’in arkasındaki felsefeyi bile bilmiyorlar. Gerçekten batırdılar ve ben bununla eğlendim. Hatta, onlara bu karikatür için teşekkür ettim sosyal medyadan.’ ifadelerini kullanırken Joker’in arkasındaki felsefeye dair şunları dile getirdi: ‘Toplumsal olarak dışlanmış, kötü olmak zorunda bırakılmış ancak bu gerçekliğe rağmen içinde iyilik barındıran bir karakter Joker. İnsanlar onun kötü olduğunu düşünür. Joker yalnızdır ama sistem onu kötü yapmıştır.’