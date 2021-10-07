Kaftancıoğlu hakkında İletişim Başkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu hâkim karşısına çıkacak.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fahrettin Altun'un Üsküdar İlçesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialar olduğu hatırlatıldı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu iddialara ilişkin Fahrettin Altun hakkında 14 Nisan 2020’de açıklama yaptığı anlatıldı. Altun’un avukatı aracılığıyla şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Kaftancıoğlu’nun suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.



İddianamede Kaftancıoğlu tarafından açıklamaya konu yapı faaliyetine ilişkin temin edilen adli evraklara göre Altun’un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıya İBB tarafından müdahale edildiği kaydedildi. Altun’un eyleminin suç teşkil ettiği iddiasıyla ihbar üzerine başlatılan soruşturmada yapılaşmanın hukuka uygun olduğuna dair bilirkişi raporuna istinaden takipsizlik kararı verildiği belirtildi. İddianamede ayrıca söz konusu yapıya ilişkin valilikten gelen ön inceleme raporuna göre da usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında kamu davası açıldığı ifade edildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise Kaftancıoğlu’nun söylemlerinin incitici ve tahkir edici söylemler olduğu, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürüldü. İddianamede Canan Kaftancıoğlu’nun 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse Kaftancıoğlu Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. (DHA)