Kafkasör'de 'Dimitri' adlı boğa Türkiye şampiyonu oldu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen 48 boğanın mücadele ettiği 2\'nci Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda, Muğla\'dan getirilen \'Meksikalı\' adlı boğayı yenen Artvinli Fikret Beyaz\'a ait \'Dimitri\' adlı boğa, şampiyon oldu.

Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği 2 yıldır Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'na dönüştürüldü. Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Artvin, Rize, Muğla, Aydın, Erzurum illerinden getirilen 700 ile 850 kilogram ağırlığındaki 48 şampiyon boğanın katıldığı turnuvaya, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası ev sahipliği yaptı. Boğalar, 13 kategoride arenada kıyasıya mücadele etti. 15\'i hakem, 65 kişinin görev aldığı şampiyonayı Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Demirhan Elçin ile yaklaşık 15 bin kişi izledi. Bazı vatandaşlar çadırların içinden, bazıları da şemsiyelerin altında güreşleri takip etti.

ÖNCE ZEYBEK, SONRA HORON

Boğa güreşlerinin yapıldığı arenada Ege Bölgesi illerinden boğaları ile gelen vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı. Ardından Karadenizliler aynı alanda tulum ve akordeon eşliğinde horon oynadı. Tribünlerde bulunan vatandaşlar da horona eşlik etti, alkışla tempo tuttu.

BOYNUZ VE DOPİNG KONTROLÜ

Kafkasör Yaylası\'nda 12 gündür güreşler için kampa giren boğa ve sahipleri, sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan önce de boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

EGE\'DEN GELEN 8 BOĞA DA ELENDİ

Kıyasıya güreşen boğaların mücadelesi büyük heyecanla izlendi. Güreşler sırasında bazı boğalar izleyicilerin arasına dalınca, tehlikeli anlar yaşandı. Sahibinin elinden kaçan bir boğa da paniğe neden oldu. Kafkasör Boğa Güreşi Türkiye Şampiyonası\'nda Muğla ve Aydın\'dan getirilen \'Küçük Ağa\', \'Deli Kadir\', \'Legolas\', \'Çılgın Çocuk\', \'Yörük Ali\', \'Meksilalı\', \'Alvin\' ve \'Ulubey\' isimli boğalar kategorilerinde güreşti. 8 boğa da mücadaleyi kaybedince, ikinci tura çıkamadı.

\'ŞAMPİYON DİMİRTRİ\'

Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'nda en büyük kategorisi olan \'Yaylaların Efendisi\' kategorisindeki mücadelede, Artvinli Fikret Beyaz\'a ait 700 kilogram ağırlığındaki \'Dimitri\' adlı boğa ile Muğla\'dan getirilen Necati Kor’a ait 700 kilogram ağırlığındaki \'Meksikalı\' adlı boğa güreşti. Kıyasıya geçen güreşi kazanan \'Dimitri\' Türkiye şampiyonu oldu. Boğanın sahipleri arenada büyük sevinç yaşadı.

GENÇ BAKICININ GÖZ YAŞLARI

Muğla\'dan şampiyonaya katılan \'Meksikalı\'nın bakıcısı Barış Kor (17) boğası yenilince gözyaşlarını tutamadı. Boğasına sarılarak ağlayan genci, Artvinli boğa sahipleri teselli etti.

Boğası Türkiye şampiyonu olan Fikret Beyaz, \"Artvin\'i temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Rakibimiz Muğla\'nın en güçlü boğası. 30 yıldır her arenaya giderim, bu bizim için bir gelenek olmuş. 30 yıldır 5 şampiyonluğum var fakat boğamın Türkiye şampiyonu olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor\" dedi.

Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'nı organize eden Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer ise festivale en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, \"Artvin halkı bizi yalnız bırakmadı. Güreşler kıran kırana geçti. Amacımız buradaki yeşil doğayı, yeşil Artvin\'i en iyi şekilde tanıtmak, boğa güreşleri markası olan Kafkasör\'ü tüm Türkiye\'ye dünyaya anlatmak\" diye konuştu.



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