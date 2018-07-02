Kafkasör'de, boğa sahibi üniversite mezunu kadına büyük ilgi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de bu yıl 38\'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali, boğa güreşleri ile sona erdi. Etkinlikte en çok ilgiyi boğa sahibi, Gazi Üniversitesi El Sanatları Fakültesi mezunu Gonca Alkan (28) gördü. 22 gün yaylada kamp kurup, çadırda kalan Alkan\'ın boğası, ilk turda elendi.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde, Rize, Erzurum ve Artvin\'den getirilen 130 boğa mücadele etti. Kafkasör Yaylası\'ndaki güreşlerde en çok ilgiyi boğa sahibi, Gazi Üniversitesi El Sanatları Fakültesi mezunu Gonca Alkan gördü. Alkan, 800 kilogram ağırlığında, 8 yaşındaki \'Kosovalı\' isimli boğası için yaylada 22 gün kamp yaptı. Çadırda kalan Gonca Alkan, kamp boyunca boğasını güreşlere hazırladı. Ancak, Alkan\'ın boğası \'Baş\' kategorisinde ilk turda rakibine yenilince elendi.

İzleyicilerden büyük alkış alan Gonca Alkan, boğa yetiştiriciliğinin sevgi işi olduğunu belirterek, \"Boğamın yenip yenmemesi önemli değil. Onunla aynı ortamı paylaşmak beni mutlu ediyor. Bugün kaybettik ama sonraki güreşlere hazırlanacağız\" dedi.

\'NOYAN\' ŞAMPİYON OLDU

Etkinlikte, 50 bin ila 100 bin lira arasında fiyatı olan güreşçi boğalar, Artvin Kafkasör Yaylası\'nda kıran kırana mücadeleler sergiledi. Kafkasör Yaylası\'na çıkan binlerce vatandaş boğaların güreşlerini ilgiyle izledi. Baş boğanın ilan edildiği final karşılaşması nefesleri kesti. Güreşlerde, \'Noyan\' adlı boğa, \'Küçük Enişte\'yi yenerek 16 bin TL ödülü sahibine kazandırdı. Baş Boğa kemerinin takıldığı boğa festivalin liderliğini elde etti. \'Noyan\'ın sahipleri büyük sevinç yaşadı.

VALİ: BURASI İSPANYA DEĞİL

Artvin Valisi Ömer Doğanay, festivali değerlendirdi. Vali Doğanay, \"Burası İspanya gibi değil; burada kan, vahşet ve ölümler olmaz. Binlerce vatandaşımız asırlardır süren geleneğe sahip çıkıyor. Burada çirkinlikler değil güzellikler yaşatılıyor. Artvin her geçen gün dünya markası olma yolunda güzel adımlar atmaya devam edecek\" dedi.



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