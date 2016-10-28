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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kafkas Üniversitesi'nin eski rektör yardımcısı tutuklandı

Kars merkezli 10 ilde ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

28 Ekim 2016 21:19

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ın yanı sıra Ankara, Konya, Gaziantep, Adıyaman, Kütahya, Aydın, Burdur, Bingöl ve Bayburt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden aralarında eski Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Metin Erdoğan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

19 Ekim'de adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

 

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