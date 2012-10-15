Kafka'nın notları İsrail milli kütüphanesine verildi

İsrail'de bir mahkeme Franz Kafka'nın imha etmesi için bir arkadaşına bırakmış olduğu notların İsrail milli kütüphanesine verilmesine karar verdi. Bu karar uzun zamandır devam eden bir tartışmaya da son noktayı koymuş oldu.

Kafka notlarını arkadaşı Max Brod'a bırakmıştı. Daha sonra sekreteri Brod'un bu notları kendisine bıraktığını söyledi.

Sekreterin ölümü ardından ise kızları notları vermeyi reddettiler. Notların Kafka tarafından kaleme alınmış ve hala yayınlanmamış eserler içerebileceği düşünülüyor. Brod, arkadaşı Kafka'nın vasiyetini yerine getirmeyerek notları yakmadığı gibi bir kısmını yayınlatmış ve Kafka bu eserlerle 20. yüzyılın en önemli romancıları arasına girmişti.

Hediye mi, emanet mi?

Brod 1939 yılında, Almanlar işgal ettiğinde Çekoslovakya'dan kaçarak Filistin'e gitti. 1968'de öldüğünde elindeki Kafka notlarını sekreteri Esther Hoffe'ye bıraktı.

Fakat Tel Aviv'deki bir mahkeme dün "Brod'un bu notları Hoffe'ye açıkça kataloglaması ve Kudüs'teki İbrani Üniversitesi ya da Tel Aviv'deki Belediye Kütüphanesi'ne ya da İsrail'de veya ülke dışındaki herhangi bir diğer kamu kurumuna devretmesi talimatıyla bıraktığına" karar verdi.

Oysa Hoffe bu koleksiyonun önemli bir kısmını kilit altında tutmuş ve bazılarını da satmıştı. 2008'de Tel Aviv'de başlayan davada Hoffe'nin kızları, Brod'un asıl niyetinin Kafka notlarını annelerine bir hediye olarak sunmak olduğu tezini savundular.

Ancak Tel Aviv'deki mahkemenin yargıcı Talia Kopelman-Pardo "Brod koleksiyonu gibi Kafka eserlerinin de" Hoffe'nin kızlarına hediye olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti ve arşive devredilmesini emretti.

Söz konusu notların bir kısmı İsrail ve İsviçre'deki kiralık kasalarda saklanıyor.

Kasalardan bazıları 2010 yılında Zürih'de açılmış ama içindekileri sadece İsrailli yargıç görmüştü. (BBC Türkçe)