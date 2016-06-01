Kafka'nın nişanlısı Felice'ye mektupları edebiyat severlerle buluştu

Çek asıllı Avusturyalı yazar Franz Kafka’nın 1912-1917 yılları arasında nişanlısı Felice Bauer’e yazdığı mektuplar ‘Felice’ye Mektuplar’, Türkiye İş Bankası Modern Klasikler Dizisi’nde yerini aldı.

Yol Pusulası’ndan Hikmet Aydoğan’ın kaleme aldığı kitap tanıtım yazısı şöyle:

Beş yıl devam eden yazışmalar Kafka’nın kendisinden dört yaş daha genç olan Felice ile bir yaz akşamı Max Broud’un babasının evinde tanışmasıyla 1912 yılının Eylül ayında başlıyor ve Kafka’nın verem teşhisini öğrendiği, iyice karamsarlığa gömüldüğü 1917 yılının Ekim ayında sona eriyor.

Avusturya’dan Berlin’e göç etmiş orta halli bir Yahudi ailesinin kızı olan Felice Bauer o dönemde Berlin’de dikte aletleri üreten bir şirkette yönetici olarak çalışmaktadır. Felice Bauer, Kafka ile iki kez nişanlanıp ayrıldıktan sonra 1919 yılında varlıklı bir banka yöneticisi ile evlenir. 1960 yılında ölen Felice Bauer, Kafka’dan gelen mektupları hayatının son dönemlerine kadar muhafaza eder, ancak daha sonra maddi sıkıntılar nedeniyle içlerinden bazılarını ayırarak ve muhtemelen imha ederek mektupların yayın hakkını 8000 dolar karşılığında Amerika’daki Schocken Yayınevi’ne satmak zorunda kalır. Kafka’nın Felice’ye yazdığı mektuplar ilk kez 1967 yılında basılır, aynı yayınevi 1987 yılındaki açık artırmada mektupları yaklaşık yarım milyon doların üzerinde bir rakama satar. Felice’in Kafka’ya yazdığı mektupların Kafka tarafından imha edildiği düşünülüyor.

Yüz yüze görüşmek, birlikte vakit geçirmek yerine neredeyse tamamı yazışmayla sürdürülmeye çalışılan bu ilişkide, okur, yazarın çözümsüz çelişkilerine tanıklık ediyor. Almanca aslından Çağlar Tanyeri, Murat Sözen ve Turgay Kurultay’ın ortak çalışmalarıyla Türkçeye çevrilen kitap, Kafka severleri yazarın düşünce ve duygu dünyasına keyifli bir yolculuğa davet ediyor.