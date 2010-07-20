Kafka'nın gizli eserleri gün ışığına çıkıyor

T24- Avusturyalı yazar Franz Kafka'nın Zürih'teki bir bankada bulunan ve daha önce hiç görülmemiş el yazmaları ve çizimlerini içeren kasaların açılmasına karar verildi.
BBC sitesinin haberine göre Kafka'nın bu yazı ve çizimlerinin kime ait olduğuna dair uzun süredir yasal bir mücadele devam ediyor. İki İsrail
li kız kardeş, belgelerin kendilerine annelerinden miras kaldığını söylüyor. Ancak İsrail devleti, bunların ülkenin kültürel mirasının bir parçası olduğunu iddia ediyor.
Kasaların içeriği bir uzman tarafından incelendikten sonra, sonucu davaya bakan hakime rapor halinde sunacak.
20. yüzyılın en esrarengiz yazarlarından biri olan Kafka 1924 yılında, henüz 40 yaşındayken, tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Eğer yazarın son dileği yerine getirilmiş olsaydı "Dava" ve "Şato" gibi eserler hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacaktı. Kafka, kendisi gibi yazar olan arkadaşı Max Brod
'dan ölümünden sonra tüm el yazmalarını yakmasını istemişti. Fakat Brod, bu isteği reddederek romanları yayımladı, mektupları ve diğer yazmaları ise İsrail'de sekreteri Esther Hoffe'a bıraktı. Hoffe ise kendisine emanet edilenleri iki kızına miras bıraktı. Belgeler geçtiğimiz 50 yıl içinde Tel Aviv
ve Zürih'te banka kasalarında saklandı."YASAL MİRAS" İDDİASI
Yasal mücadele ise bu iki kız kardeşin el yazmalarından bazılarını satma girişimi üzerine başladı. İsrail, Kafka'nın Yahudi olması dolayısıyla çalışmalarının da ülkenin malı olması gerektiğini iddia ediyor. Kardeşler ise belgelerin kendilerine yasal yolla miras kaldığını ve bunları istedikleri gibi kullanabileceklerini belirtiyorlar. Bu arada, Almanya da söz konusu el yazmalarını, kendi edebi arşivine eklemek için satın almak istiyor.
Dün, Tel Avivli hakimin verdiği karar doğrultusunda Zürih'teki dört kasa, bir Kafka uzmanının gözleri önünde açıldı. Uzman, içeriğin dökümünü çıkartarak hakime rapor edecek.
Kafka'nın geri kalan eserleri ise kamu için gizemini korumaya devam edecek.