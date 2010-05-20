Kafka'nın el yazmaları çalındı!

T24- 20. yüzyıl edebiyatının önde gelen yazarları arasında gösterilen ve 1924 yılında 41 yaşında iken ölen Yahudi asıllı yazar Franz Kafka'nın bazı el yazmalarının, Tel Aviv'de mirasçılarının evinden çalındığı öne sürüldü.



"Soygun" iddiasını, Kafka'dan kalan bazı belgeleri "annelerinden kalan miras" olarak ellerinde bulunduran 76 yaşındaki Eva Hoffe yaptı.



Eva Hoffe, Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ne verdiği yeminli ifadede, evine girildiğini ve aralarında Kafka'nın el yazmaları da bulunan bazı belgelerin çalındığını iddia etti.



Kafka'nın yakın arkadaşı ve meslekdaşı, Yahudi asıllı Alman yazar Max Brod, Kafka'nın kendisine bıraktığı tüm el yazmalarını "yakması" yönündeki isteğine uymamış; bir bavul dolusu olduğu belirtilen bu belgeleri Naziler'in baskısı yüzünden 1939'da geldiği İsrail'e beraberinde getirmişti.



Max Brod, 1968 yılında ölünce, Kafka'nın ünlü romanı "Dava"nın el yazması da dahil pek çok el yazması sekreteri Esther Hoffe'ye miras olarak kalmış, Hoffe de "Dava" dahil bazı el yazmalarının bir bölümünü elinden çıkarmıştı.



"Dava"nın el yazmaları, 1988 yılında Londra'da Sotheby's'de açık artırmayla 1.98 milyon dolara satılmış ve Stutgart yakınlarında Marbach'taki Alman Modern Edebiyat Müzesi'ne aktarılmıştı.



Esther Hoffe 2007 yılında öldüğünde geri kalan Kafka belgeleri kızları Ruth ve Eva'ya miras olarak geçmişti.



İsrail Milli Kütüphanesi, Kafka'ya ait eserlerin mirasçılarından alınarak kütüphane arşivine verilmesi için yıllardır bir hukuk mücadelesi yürütüyor ve dava halen sürüyor.



Haaretz gazetesinin haberine göre, 76 yaşındaki Eva Hoffe, oturdukları apartmana üç kez girildiğini bildirdi.



Hoffe, ilk kez geçen eylül ayında evine giren hırsızın bağırması üzerine kaçtığını, geçen hafta içinde de iki kez evine giren birilerinin, kilitli odanın kapısını kırıp Brod'dan kalan bazı kitaplar, mektuplar ve müzik notalarını çaldığını öne sürdü, yine de tam olarak çalınanların mahiyetini bilmediğini kaydetti.



Milli Kütüphane yetkilileri, Kafka'nın el yazmalarının kaybolduğundan duydukları endişeyi dile getirirken, Hoffe'nin avukatı Uri Zfat, sadece bazı önemsiz belgelerin kaybolduğunu belirtti.



Kafka'nın ünlü "Dava" romanının el yazmaları, İsrail ile Almanya arasında da polemik konusu. İsrail, el yazmalarının kendisine verilmesini talep ediyor.