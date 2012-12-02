Kafka’nın dört sayfalık fare korkusu

Fulya Canşen

Mirası hakkında tartışmaların hala sürdüğü ünlü Çek yazar Franz Kafka’nın fobileri yine gündemde. Çünkü Kafka’nın fare korkusunu betimlediği dört sayfalık mektup, 7 Aralık’ta Almanya’nın Sulzburg kentinde müzayedeye sunulacak. Açık arttırmanın 42.000 Euro’dan başlayacağı belirtiliyor. Söz konusu mektup ilk kez 1981 yılında Berlin’de yedi bin Alman Markına satışa çıkarılmıştı. Kafka’nın el yazmalarını gözü gibi koruyan dostu yazar Max Brod’un sevgilisine, dolayısıyla onun mirasçılarına bıraktığı mektuba Alman Marbach Edebiyat Arşivi’nin de talip olması bekleniyor. Marbach Arşivi Kafka’nın şimdilik İsrail’e bırakılan mirasına sahip çıkan kurumların başında geliyor.

1917'nin Aralık' ayında dostu Max Brod’a yazdığı mektupta Franz Kafka, “Farelere karşı hissettiğim en net duygu korku” demişti. Korkusunun farelerin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkmasından kaynaklandığını belirten Kafka, farelerin bir duvarı delmekte gösterdiği beceri ve küçücük oldukları için yakalanamaz olmalarına duyduğu hayranlıkla karışık ürküntüyü edebi bir dille uzun uzun anlatıyor. Kafka’nın dört mektup sayfasında betimlediği fare fobisi, belli ki, basit bir korkudan ibaret değil. Bunun farkında olan ünlü yazar, aynı mektupta, bu korkusunun nereden geldiğini ancak psikoanaliz uzmanlarının bulabileceğini de vurguluyor.