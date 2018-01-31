Kafeye silahlı baskının nedeni 'otomobile hasar verme' çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde bir kafede müşteri olarak bulunan diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın sol yanağından yaralandığı silahlı baskının nedeninin, iki grup arasındaki otomobile zarar verme kavgası olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Metin Ç. ve olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Yaralı diş teknisyeni plastik cerrahi bölümünde tedavi için Konya\'ya sevk edildi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacımutahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak\'taki bir kafede meydana geldi. Metin Ç. (24), elinde av tüfeğiyle, kardeşi Bayram Ç. (22), akrabası Bayram Ç. (20) ve arkadaşları Recep T. (20), Abidin T. (21) ile birlikte kafeye geldi. Metin Ç. ve yanındakiler, kısa bir süre önce yolda aracına zarar verdiğini ileri sürüp kavga ettikleri Ali C. (22) ve Mevlüt S. (22) ile arkadaşlarına saldırmak istedi.

ARKADAŞLARIYLA OTURURKEN YARALANDI

Metin Ç.\'nin kafeden içeri girerken açtığı ateşte, tüfekten çıkan saçmalardan bazıları kafenin giriş kapısının yanında masada arkadaşlarıyla birlikte oturan Ereğli Devlet Hastanesi\'nde görevli diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın (20), sol yanağına isabet etti. Tomak, arkadaşları ve kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panik ve korku içinde masaların altına sığındı, bazıları da sağa sola kaçtı.

Bu sırada, kafenin sağ bölümünde oturan Ali C. ve Mevlüt S. ile arkadaşları, Metin Ç.\'nin arkadaşlarıyla birlikte silahla geldiğini görünce kafenin tuvaletine giderek, kapıyı kilitleyip saklandı. Metin Ç. elinde tüfekle peşlerinden tuvaletlere doğru yöneldiği sırada müşteri olarak bulunan Mustafa Y., güçlükle Metin Ç.\'nin elindeki silahı aldı. Kafenin sahibi Serkan Kaya ve çalışanlar da, silahlı grubu tepki göstererek dışarı çıkardı.

YOLUN ORTASINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada kanlar içinde kalan Teslime Tomak da arkadaşlarının yardımıyla kendisini dışarı attı. Arkadaşları yolun ortasında Tomak\'a müdahale etmeye çalıştı. Tomak, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tomak, burada yapılan tedavinin ardından, plastik cerrahi bölümünde tedavisi için Konya\'ya sevk edildi.

Kafedeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüpheliler, Metin Ç., kardeşi Bayram Ç., akrabası Bayram Ç. ve arkadaşları Recep T. ile Abidin T. ‘Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme’ suçlarından, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer grupta bulunan Ali C. ve Mevlüt S. de gözaltına alındı.

SALDIRININ NEDENİ, ARACA ZARAR VERME

Şüphelilerden Bayram Ç. ifadesinde, Metin Ç.\'nin ağabeyine ait otomobiliyle kafenin bulunduğu bölgede gezerken, Ali C. ve arkadaşlarıyla karşılaştıklarını, araca zarar vermeleri üzerine kavga ettiklerini ileri sürdü. Bayram Ç., kavganın ardından Metin Ç. ile Ali Ç. ve arkadaşlarının peşinden gidip kafeye baskın düzenlediklerini söyledi.

SALDIRI KAFEMİZLE BAĞLANTILI DEĞİL

Kafenin sahibi Serkan Kaya, saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı. Saldırının işletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirten Kaya, \'\'Daha önce kavga eden iki grup, ayrılıyor. Gruplardan birisi bizim kafeye geliyor. Diğer grup da silahla, akrabalarıyla gelip burada saldırıyı gerçekleştirdi. Olayın işletmemizle hiçbir ilgisi yok. Saldırıda bir kadın müşterimiz yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrendik\'\' dedi.



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