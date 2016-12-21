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Yaşam

Kafeye kar maskeli baskın; 1 ölü, 2 yaralı

Kafenin işletmecisi de 1 yıl önce öldürülmüştü

21 Aralık 2016 11:01

Malatya'da 35 yaşındaki Ümit Kahraman Tutal, bir kafeteryada arkadaşlarıyla otururken içeri giren kar maskeli 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kafede bulunanlar panik içinde kaçışırken başından yaralanan Tutal yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, geç saatlerde Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdullah Gül Parkı'nda bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Ümit Kahraman Tutal, beraberinde Ali İhsan Delikaya ve Tayfur Kartal’la kafeteryada otururken içeriye giren karmaskeli 3 kişi pompalı tüfekle ateş etti.

Tutal’ın masasına yaklaşan saldırganlar üç kişiye art arda ateş açtı. Kafeteryada bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, Tutal ve beraberindekiler yaralandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan saçmaların başına isabet ettiği Tutal doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Delikaya ve Kartal ise tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan kar maskali saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

O kafenin işletmecisi de 1 yıl önce öldürülmüştü

Bu arada, cinayetin işlendiği Abdullah Gül Parkı'ndaki kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesinde Lütfi Arpacı adlı şahsın tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü. Polis ekipleri, kar maskeli saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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MalatyaÜmit Kahraman TutalAbdullah Gül ParkıAli İhsan DelikayaTayfur Kartalpompalı tüfek

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