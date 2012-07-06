Kafeye 'bebek emzirme' baskını

İngiltere'nin Bristol kenti, son derece ilginç bir protestoya sahne oldu. Bir kafede bebeğini emzirdiği için dışarı çıkarılan annenin Facebook isyanı, yüzlerce kadının katıldığı bir emzirme protestosuna dönüştü.

Kelly Schaecher, birkaç gün önce Park Street isimli bir kafeye gitti ve bebeğini emzirmek istedi. Ancak bir garson kendisine bebeğini kafede emziremeyeceğini ve bunu bir köşede yapması gerektiğini söyledi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, 28 yaşındaki Schaecher, garsonun kendisine, “Bir daha benim çalıştığım yere göğüslerin dışarıda gelme!” diye bağırdığını belirtti. Schaecher, yaşadığı şokun ardından kendisine destek veren diğer annelerle Facebook ’ta bir sayfa açtı.

Kendilerini “kamuya açık alanda emziren anneler” olarak adlandıran yaklaşık 200 kadın aktivistin oluşturduğu grup, Schaecher’in maruz kaldığı hareketi protesto etmek için kentteki bir kafeye baskın yaptı ve topluca bebek emzirdi.

İlginç görüntülerin oluştuğu eylem, kadın polislerin gözetiminde gerçekleştirilirken, kafedeki ilkokul çağındaki çocuklar da eylemcilere alkış tuttu.

Eylemin ardından yerel basına konuşan Schaecher, “Barışçıl bir eylem gerçekleştirdik. Hem polis hem de yerel halktan olumlu tepki aldık” dedi.