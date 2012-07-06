T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kafeye 'bebek emzirme' baskını

Schaecher, yaşadığı şokun ardından kendisine destek veren diğer annelerle Facebook ta bir sayfa açtı

06 Temmuz 2012 14:12

İngiltere'nin Bristol kenti, son derece ilginç bir protestoya sahne oldu. Bir kafede bebeğini emzirdiği için dışarı çıkarılan annenin Facebook isyanı, yüzlerce kadının katıldığı bir emzirme protestosuna dönüştü.

Kelly Schaecher, birkaç gün önce Park Street isimli bir kafeye gitti ve bebeğini emzirmek istedi. Ancak bir garson kendisine bebeğini kafede emziremeyeceğini ve bunu bir köşede yapması gerektiğini söyledi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, 28 yaşındaki Schaecher, garsonun kendisine, “Bir daha benim çalıştığım yere göğüslerin dışarıda gelme!” diye bağırdığını belirtti. Schaecher, yaşadığı şokun ardından kendisine destek veren diğer annelerle Facebook ’ta bir sayfa açtı.

Kendilerini “kamuya açık alanda emziren anneler” olarak adlandıran yaklaşık 200 kadın aktivistin oluşturduğu grup, Schaecher’in maruz kaldığı hareketi protesto etmek için kentteki bir kafeye baskın yaptı ve topluca bebek emzirdi.

İlginç görüntülerin oluştuğu eylem, kadın polislerin gözetiminde gerçekleştirilirken, kafedeki ilkokul çağındaki çocuklar da eylemcilere alkış tuttu.

Eylemin ardından yerel basına konuşan Schaecher, “Barışçıl bir eylem gerçekleştirdik. Hem polis hem de yerel halktan olumlu tepki aldık” dedi.

ETİKETLER

İngilterebebekcafeemzirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24