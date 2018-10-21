T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kafesli' basın açıklaması

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Nizam-ı Alem Ocakları Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Çin'in uyguladığı baskıları anlatmak için kafesli basın açıklaması yaptı

21 Ekim 2018 19:02

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Nizam-ı Alem Ocakları Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan\'da Çin\'in uyguladığı baskıları anlatmak için kafesli basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanı\'nda Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ve çok sayıda Doğu Türkistanlı\'nın katıldığı basın açıklamasında konuşan Nizamı Alem Ocakları sözcüsü Mehmet Mehmet Kalabalık, \"Çin, son dönemde Müslüman Uygur Türklerine baskını artırdı\" dedi.
Düzenlenen basın açıklamasına katılan Doğu Türkistan  Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ise yaptığı konuşmada, \"Bu kafes Doğu Türkistan\'dır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİ Nizamı Alem Ocakları ŞubesiDoğu TürkistanCumhuriyet Meydanı Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit TümtürkDoğu TürkistanlıNizamı Alem OcaklarıMehmet Mehmet Kalabalık"Çin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24