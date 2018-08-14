Kafenin geliri ihtiyaç sahiplerine

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Belediyesi tarafından Yeşilırmak üzerinde hayata geçirilen \'Kanal Tokat\' projesi kapsamında hizmete giren iki kafenin geliri, ihtiyaç sahibi aileler için Aşevi Müdürlüğü\'ne aktarılıyor.

Tokat Belediyesi tarafından kentin içinden geçen Yeşilırmak üzerinde \'Kanal Tokat\' projesi hayata geçirildi. Tarihi Hıdırlık Köprüsü\'nü de içine olan proje kapsamında, Yeşilırmak\'ta gondollar hizmete girdi, müziğe göre hareket eden ışıklı fıskiyeler yerleştirildi. Projede ayrıca ırmak kenarında iki de kafe açıldı. Liman Kafe ve Millet Kıraathanesi adlı kafeler, vatandaşların özellikle akşam saatlerinde uğrak yeri oldu. Belediye tarafından alınan kararla her iki kafenin geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aşevi Müdürlüğü\'ne aktarılmaya başladı.

\'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANIMIZIN MUTLULUĞU\'

\'Kanal Tokat\'ın kentin en önemli birkaç projesinden biri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, \"Seçildikten sonra hemen yola koyulduk. Biz ilk etapta 1.5 kilometrelik kısımda böyle bir projeyi hayata geçirmeyi arzu ettik. Bu doğrultuda şehrimizin bu kısmında Hıdırlık Köprüsü\'nü içine alacak şekilde bir çalışmayı başlattık. Birinci etapta yapmayı planladığımız Kanal Tokat\'ta yüzde 80\'ini tamamladık. Bunu daha da genişleteceğiz. Gerek şehrimizin doğu kısmına doğru, gerek şehrimizin batı kısmına doğru genişleteceğiz. Bizim için önemli olan insanımız, bizim için önemli olan insanımızın mutluluğu, memnuniyeti, huzurudur\" dedi.

\'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK SAĞLANIYOR\'

Yeşilırmak kenarındaki Liman Kafe ve Millet Kıraathanesi\'nin işletmelerinin belediye tarafından yapıldığını kaydeden Başkan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Buraları tamamen bizler işletiyoruz. Tamamen halkımıza çok uygun fiyatlarla halkımıza hizmet veriyoruz. Hemen 400 metre ileride Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüzün kullandığı dört dönümlük bir alan var. Orayı da yıkıp, insanlarımızın oturacağı cazibe alanları oluşturduktan sonra şehri izleyecekleri bir kuleyi de yapıp, büyük bir faklılık katacağız. Bugün burada 65-75 gencimize istihdam sağlıyoruz. Diğer taraftan ihtiyaçlı insanlara gelir elde ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirleri onlara aş olarak, onlara gıda olarak, onlara nakit yardımı olarak sunuyoruz.\'\'



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