"'Kafeleri daha sıkı denetleyeceğiz’ denilerek salgınla mücadele edilemez" diyen Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan 14 günlük tam kapatma önerisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin Koronavirüs ile savaşımının “suyuna tirit”, baştan savma ve yüzeysel olduğunu belirterek “Günlük 65-70’leri aşan ölüm sayıları ve 1700’leri geçen yeni olgu sayıları çok ürkütücüdür ve ciddidir. Yaşlı insanlar evlerinde sessiz sedasız ölüyor. Tablo buraya gelmişken halen ‘lokantaları, kafeleri daha sıkı denetleyeceğiz’ denilerek salgınla mücadele edilemez. Salgınla flört olmaz! Türkiye’nin artık dayancı kalmadı” dedi.

"Birer sıfır ekleyin"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepeli'ye konuşan Saltık, Türkiye’de hasta ve ölüm rakamlarının açıklananın çok üzerinde olduğunu söyledi. Saltık, “Sahadan gelen veriler, pandemi için ayrılan en az 160 bin yatağın dolu olduğunu yönünde. Geri kalan 100 bin yatakla 90 milyon nüfuslu ülke, olağan sağlık hizmetlerini karşılamaya çalışıyor. AKP’nin o turkuvaz rengi denen kararttığı, maskelediği AKP yeşiline buladığı tablodaki hastalık-ölüm verilerine birer sıfır ekleyin” diye konuştu. Okulların açılmasının 2 hafta içinde tabloya yansıyacağını belirten Saltık, geç kalınmadan “14 günlük tam kapatma” önerdi. Avrupa’da da okulların açılmasıyla vakaların arttığını ve yeniden kapatmaların gündeme geldiğini anımsatan Saltık, “Yüzeysel önlemlerle, Türkiye’de salgının geldiği düzeyde baş etme olanağı gözükmüyor” dedi.

"Muhalefetin ayağa kalkması gerek"

“Salgının uzamasına/uzatılmasına, Türkiye’nin artık tahammülü kalmadı” diyen Saltık, ertelenen sağlık hizmetleri gereksiniminin çok biriktiğini ve çok sayıda hastanın ciddi zorluklar yaşadığını anlattı. Saltık, özetle şöyle devam etti: “Milyonlarca insan, özellikle süreğen sağlık sorunları olan yaşlı insanlar sağlık kuruluşlarına gidemiyor. Ertelenen sağlık gereksinimleri ağırlaşıyor, insanlar evlerinde sessiz sessiz ölüyor! Tablo bu şekilde sürdürülemez, bu tablo gayri meşrudur, insan haklarına aykırıdır. Muhalefetin ayağa kalkması gerek. Salgınla flört edilemez, politik kaygılarla zamana yayılamaz, bedelleri topluma çok yönlü ve çok ağır olur. 14 gün tam kapatmanın maliyeti ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolar. Türkiye 18 yıllık talan ekonomisinin sonunda, ekonomisi bakımından dünyadaki en kötü, en sıkıntılı durumda ülkelerden biri olmuştur. ‘14 günlük tam kapatma ile bulaşın toplumdaki hızı büyük ölçüde kırılacaktır.”

"Yaşanan intihar ve ölüm rakamlarını açıklasın"

Pandemi ile birlikte ekonomik ve toplumsal bunalımın çok yönlü olarak derinleştiğini ve intiharların arttığını söyleyen Prof. Saltık, “Çoğu müzisyen, yüz dolayında sanatçının intihar ettiğini geçenlerde okuduk. TÜİK salgının başından bu yana yaşanan intihar ve ölüm rakamlarını açıklasın. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için işsiz kaldığı için sokaklarda kendilerini yakıyorlar, kredi borçları çok şişti ve ödemesiz balayı dönemi bitti, hangi gelirle ödenecek? Arka arkaya ardışık iflaslar ve haciz yağmuru gelecek” değerlendirmesini yaptı.