Kafeinli ağrı kesiciler bağımlılık yapabilir

Kafeinin bağımlılık yapabilen bir madde olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Tekol, "Son zamanlarda yapılan araştırmalar günde 100 miligram kafein kullanılmasının insanlarda bağımlılık oluşturabileceğini göstermektedir. Bu nedenle kafeinli ağrı kesicilerden günde 3–4 tablet kullanan kişi kafein bağımlısı olabilir. Bu nedenle ağrı kesici ilaçların bileşiminden kafein çıkarılmalıdır" dedi.Tekol, bağımlıların kafein almadıklarında bilim dilinde "yoksunluk" denilen birtakım belirtilerle karşılaşacağını ifade ederek, "Kafein bağımlısında en sık görülen yoksunluk belirtisi baş ağrısıdır. Baş ağrısı başlayınca kişi ağrı kesici kullanır. Bu da kişiyi bir kısır döngü içine sokar. Bu durum gereksiz ilaç tüketimini körüklemekle kalmayıp kişinin de yıllarca boşu boşuna ilaç kullanarak kendi sağlığını tehlikeye atmasına neden olur" diye konuştu.Prof. Dr. Yalçın Tekol, geçmişte uzun yıllar piyasada satılan "Fenasetin" isimli ağrı kesicinin böbrek yetmezliği yaparak binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ve piyasadan çekildiğini anımsatarak, halen kullanılan ağrı kesicilerin de uzun süre kullanılması durumunda böbrekleri zedeleyebileceğini kaydetti.Batıda da kafeinli ağrı kesicilerin piyasada satıldığını bildiren Tekol, "Bu preparatlar batıda bulundukça yetkililerimizin kendi inisiyatiflerini kullanarak bunların bileşiminden kafeini çıkarttırmalarını pek mümkün görmüyorum.Bu durumda hekimlerimizin kafeinli ağrı kesicileri reçeteye yazmamaları, halkımızın da bilinçli davranarak bu ilaçları kullanmaktan vazgeçmeleri gerekir" diye konuştu.Prof. Dr. Tekol, kafein bağımlılığından kurtulmanın eroin ve nikotin bağımlılığından kurtulmaya göre daha kolay olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Yaklaşık 1 hafta-10 gün kadar kafeinden uzak duran kişi, ortaya çıkacak baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, uyuşukluk, kas ağrıları, zihni toparlamada güçlük, çalışma isteksizliği, sinirlilik, bulantı, ürperme ve uykusuzluk gibi yoksunluk belirtilerini atlattıktan sonra kafein bağımlılığından kurtulabilir.Bunun için bu süre içinde kafeinli ilaç kullanmaktan vazgeçilmesinin yanı sıra çay, kahve, kola ve çikolata gibi kafein içeren maddelerden uzak durmak şarttır.