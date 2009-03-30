Kafein hamilelikte düşüğe yol açabilir

Kafein, aşırı derecede alındığında hamileler için düşük tehlikesi yaratabilir.



VKV Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Ünitesi uzmanlarından Dr. Senai Aksoy, hamilelikte yüksek miktarlarda kafein alımının (günde 6 fincandan fazla kahve) düşüğe neden olabileceğini söylüyor: "Alınan orta düzeyde kafein, anne adayında çarpıntı ve benzeri yakınmalar yaratmasa da bebeğin kalp atımlarında ve solunumunda belirgin artışa neden olabilir. Kafein; alkol, nikotin ve bazı diğer ilaçların kanser yapıcı etkilerini de artırır." Aksoy, kafeinin ayrıca bir idrar söktürücü olduğunu belirtiyor: "Hamilelik sırasında fazla miktarda alınımı, sıvı ve kalsiyum kaybı ile dehidratasyona yol açabilir."

