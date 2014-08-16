Kafein bağımlıları için oyun üretildi

Avusturalyalı Dylan Browne kafein bağımlılarının ilginç bulabileceği, Sci-fi ve Survival Horror tarzındaki Caffeine oyununu yarattı. Browne’ın ilk tasarımı olan bu oyun dünyada kafein içeren ürünlerin tükenmesinin ardından kafeinin yerine geçebilecek sentetik bir madde üretebilmeyi amaçlıyor.

Sözcüde yer alan habere göre, oyunun konusu ise şöyle: Dünyada kafein içeren ürünler artık yetersiz kaldığı için, kafeinin yerine geçebilecek sentetik bir madde üretmek için gerekli olan minerallerin araştırılması ve getirtilmesi için uzaya bir keşif gemisi yollanır. Kahramanımız bu tarz oyunlardan alışkın olduğumuz üzere tek başına ve hafızasını kaybetmiş bir biçimde gemide uyanır. Ancak gerçekten koca gemide yalnız mıdır? Yoksa sadece yalnız olduğunu mu düşünmektedir?