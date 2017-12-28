Kafedeki cinayete 19 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 2015 yılında tartıştığı kafe işletmecisi, 41 yaşındaki Alpaslan Tat\'ı tabancayla öldürüp kaçan ve 18 ay sonra yakalanan sanık 23 yaşındaki Nesim Aktaş\'a, yargılandığı davada 19 yıl hapis cezası verildi.

Serik\'e bağlı Boğazkent Mahallesi\'nde 31 Ekim 2015 tarihinde, bir restoranda çalışan Nesim Aktaş, aynı caddede kafe işleten Alpaslan Tat\'a tabancayla ateş ederek öldürdü. Kaçan Aktaş\'ın izini süren polis, yaklaşık 18 ay sonra, geçen nisan ayında şüpheliyi saklandığı Muş\'ta yakaladı. Serik\'e getirilerek tutuklanan Nesim Aktaş\'ın yargılandığı Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava sona erdi.

SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşmaya tutuklu sanık Nesim Aktaş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, öldürülen Alpaslan Tat\'ın eşi Songül Tat ile yakınları ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı; sanığın olaydan 3 ay önce Alpaslan Tat\'ın işlettiği kafenin yakınında bulunan başka bir restoranda çalışmaya başladığını, iki işletme arasında müşteri yüzünden tartışmalar yaşandığını anlatarak, olay günü Alpaslan Tat\'a ait işyerine gelen Aktaş\'ın tabancayla 3 el ateş edip, ölümüne neden olduğunu aktardı. Olay sırasında iş yerinde bulunan Songül Tat\'ın cinayetin her anına şahit olduğunu, ayrıca olay yerinde başka şahitlerin olduğu belirtilen mütalaada, Alpaslan Tat\'ın kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nesim Aktaş\'ın bu ifadelerinin de suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. Mütalaada sanığın \'Kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu ve \'Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

\"BİR GECE VAKTİ ÖLDÜREBİLİRDİM\"

Davaya ilişkin \'Son söz\'ü sorulan sanık Nesim Aktaş, öldürme kastının olmadığını belirterek, \"Benim öyle bir kastım yoktu. Öldürmek istesem işyerleri çok yakındı, 3 ay boyunca bir gece vakti öldürebilirdim. Sürekli barışmak için aracılar gönderdim ama kabul etmediler. Olay günü gittiğimde de elini çekmeceye attığını düşündüğüm için ateş ettim\" dedi.

TOPLAM 19 YIL CEZA VERİLDİ

Verilen aran ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nesim Aktaş\'ın Alpaslan Tat\'ı öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezasının 18 yıl hapse indirilmesine, ayrıca \'Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



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