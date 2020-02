Kafede örüp, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, sosyal medyadaki ‘Battaniye Örenler Grubu’ adlı oluşumun üyeleri, kafede bir araya gelerek, kimsesiz çocuklara ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak üzere kazak, çorap, bere ve atkı örüyor. Örgüleri, kimsesiz çocuklar ile huzur evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve sosyal medyada örgütlenmeyi sürdüren kadınların her geçen gün sayısı artırıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları el işi örneklerini birbiriyle paylaşan kadın takipçiler, toplumda farkındalık oluşturmak ve el emeklerini yardıma muhtaç kişilere ulaştırmak amacıyla daha önce kendi aralarında kurdukları ‘Battaniye Örenler Grubu\'nu ülke geneline yaydı. Türkiye\'de yaklaşık 160 bin üye sayısına ulaşan grup üyeleri, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç aileler için Trabzon’da toplandı. Kadınlar, buluştukları kafede ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere kazak, yelek, çorap, atkı, eldiven, bere ve hırka ördü. Yaklaşık 1 haftalık uğraş sonucu yapılan örgüler, önceden belirlenen adreslere ulaştırıldı. Kadınlar, tekrar yapacakları örgüleri de en kısa sürede tamamlayarak, yeni adreslere göndereceklerini söyledi.

FİKİR, SOSYAL MEDYADA OLUŞTU

\'Battaniye Örenler Grubu\'nun kurucusu gazeteci- yazar İpek Cansel Şahin, etkinliklerinin amacının, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek ve toplumda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, \"Sosyal medyada \'Battaniye Örenler Grubu\'muz var. Bu grupta kadınlarımız, yaptığı battaniyelerini paylaşıyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu gruba 3 bin 500 kişi varken katıldım 160 bin kişiye ulaştık ve her geçen gün gruba üye olmak için istekler gönderiyorlar. Yönetimde bulunan bir arkadaşımızın önerisiyle yaptığımız örgülerin ‘Bir amacı olsun, ihtiyaç sahiplerine destek olalım’ diye bir fikir sundu. Biz de bu teklifi kabul ettik. Tüm Türkiye çapında sosyal medya üzerinden gruplar oluşturduk. İller kendi aralarında bağlantı kurarak, nelerin yapılacağına karar veriyor. Amacımız, toplumda yardımsever bir anlayış oluşturmak. Burada örülen örgüler, daha önce belirlenen kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. Bu tür çalışmalarımız sürecek. Bu örgülerle kışın umarız ısınmalarına vesile oluruz” diye konuştu.

KAMPANYAYA YURT DIŞINDAN DESTEK

Kampanyayla örgü işinde kendilerini geliştirdiklerini belirten ve etkinliklerine yurt dışından da destek olduğunu vurgulayan Şahin \"Önceden birbirlerini hiç tanımayan kadınlar, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinde tanışıp, kafelerde buluşuyor. Biz, burada işe küçük bebek battaniyeleri örerek, başladık. Daha sonra kaşkol, şapka ve yelek gibi çeşitler örülmeye başlandı. Öremeyenler de yün desteği veriyor. Hiçbir şey yapamayan hazır kıyafet gönderiyor. Kampanya Türkiye\'yi bile aştı, yurt dışından bile destek olanlar var. Bu toplanan yardımlar, kargo yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çalışmalarımız sürecek. Bu anlamlı çalışmalarımızda katkı sağlayanlara teşekkür ederiz” dedi.

HEM ÖRDÜ HEM DUYGULANDI

Kampanyaya katkı veren üyelerden Safiye Borazan, böyle örnek davranışların toplumda artması gerektiğini savunarak, “Grupta çok güzel şeylerin olduğunu görünce, \'Benim de bir katkım olsun, ben de bir şeyler yapayım\' dedim ve bir battaniye ördüm. Ben bu battaniyeleri örerken, çok duygulandım. Ben bunları çocuklarım gibi sevdim” dedi. Borazan\'ın örgü örerken de duygulandığı görüldü.

\'KADIN DAYANIŞMASI’

Grup üyesi emekli öğretmen Hayriye Nurcan Yazıcı ise kadınların üretken olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu, bir kadın dayanışmasıdır. Bizim toplumumuzda şöyle bir inanış vardır. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Bunu en iyi yaşayan, bu merhameti en iyi hisseden kadınlardır. Bir yerlerde birisi üşüyorsa yoksulsa kadın uyuyamıyor. Gerçekten böyle bir dayanışma örneğidir bu. Kadınlarımız, örüyor, üretiyor. Ben de destek olmak istedim. Üreten kadını görüyorsunuz, seven kadını görüyorsunuz. Bu örgülerin hepsinde bir emek, bunun dışında şefkat var, faydalı olmanın da getirdiği mutluluk var.”

‘HERKES YARDIM YAPMALI’

Grup üyesi Meryem Yöntemli, yaptıkları işler dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Böyle örgü vermekten mutlu oluyorum. Huzurevine, çocuk yardım derneğine, sakatlara veriyorum. Çok mutlu oluyorum. Bir yatırım yapıyoruz, bundan güzel şey olamaz. Hiç zorlanmıyorum. Hayır yaptığımız için örgünün her bir sırası ibadet oluyor. Bundan iyi ibadet olur mu? Elinden gelen herkesin yardım yapmasını isterim. Bir sakat olsun, bir öksüz, yetim olsun gördüğüm zaman huzursuz oluyorum. İşte o an ona yardım etmek istiyorum” dedi.

\'TÜM KADINLAR DESTEK OLMALI\'

Çocukluğundan beri örgüyü sevdiğini anlatan üyelerden Zuhal Demir de “Evimde, kolimde biriktirdiklerimi, kimin ihtiyacı varsa veriyorum. \'Battaniye Örenler Grubu\'na üye oldum. Artık ördüklerimi buraya veriyorum. Çok mutlu oldum. Ördüklerim çok güzel yerlere verildi. Bütün kadınlar, bu etkinliğe duyarlı olsunlar” diye konuştu.



