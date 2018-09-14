Kafede kızartma makinesinden yangın çıktı

Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA\'DA bir kafede açık unutulan kızartma makinesinden çıktığı belirtilen yangında yaklaşık 30 bin liralık maddi hasar oluştu.

Merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi\'nde bir kafede sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Kızartma makinasından çıktığı belirlenen ve bacaya kadar yayılan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangında havalandırma motoru, mutfak ekipmanları, fotoğraf makinaları ve plaklar zarar gördü. Maddi hasarın yaklaşık 30 bin lira olduğu belirlendi.

Kafenin sahibi Koray Türkay, talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, \"İtfaiye tam zamanında müdahale etti. Çok büyümeden, en azından çevreye sıçramadan alevler söndürüldü. Yaralarımızı kapatıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok: Süreci hızlandırarak restore edeceğiz. Yangın alt kattaki kızartma makinasından çıkan alevin sıçramasıyla meydana geldi\" diye konuştu.

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