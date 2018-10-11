Kafede kasadan hırsızlık güvenlik kamerasında

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, müşteri gibi geldiği kafede, kasiyere 100 lira uzatan kişi, para üstü olarak 90 lirayı aldıktan sonra su istediğini söyledi. Kasiyerin dalgınlığından faydalanan kişinin 100 lirayı kasadan el çabukluğuyla çalma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 9 Ekim Salı günü saat 20.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi\'ndeki kafede meydana geldi. Kafeye müşteri gibi gelen 50 yaşlarındaki kişi, iddiaya göre, kaşarlı tost siparişi verip, kasiyer Hatun Uyan\'a 100 lira uzattı. Para üstü olarak 90 lira veren Uyan\'dan bir de su istendi. Uyan\'ın suyu vermek için dolaba yönelmesini fırsat bilen kişi, verdiği 100 lirayı da el çabukluğuyla kasadan çaldı. Suyu aldıktan sonra sipariş hazırlanana kadar dışarıda bekleyeceğini söyleyen kişi, kafeye dönmedi. Tost hazır olmasına rağmen müşteriyi kapının önünde bulamayınca şüphelenen Uyan, kasayı kontrol ettiğinde 100 liranın çalındığını anlayıp, polise bildirdi. Kafeteryanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, müşteri gibi gelen 50 yaşlarındaki, uzun boylu kişinin kasadaki parayı çaldığını belirledi. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI