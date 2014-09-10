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Kafede iki kişinin ölmesine neden olan ağaç, çürüdüğü için kesilecekmiş

Tesisin sorumlusu, '4-5 yıldan beri en az 20 kez bu ağacın ve diğer çürük ağaçların kesilmesi için şifaen büyükşehir belediyesine gidip söyledik, ancak ağaç bi türlü kesilmedi' dedi

10 Eylül 2014 12:59

Beykoz korusunda dev bir dişbudak ağacı, kökünden sökülüp yanındaki kafenin üzerine düştü. Ağacın altında kalan iki kadın can verdi, kafe sahibi ağır yaralandı. Ağacın çürüdüğü için kesilmek üzere işaretlendiği ortaya çıktı.

Aziz Özen'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri’ndeki Dilruba Çay Bahçesi’ni işleten Suzan Özpeynirci, dün kendisini ziyarete gelen arkadaşları Naime Hülya Bayrak, Ayfer Ayla Bulut ve Ülfer Özer’le sohbet ediyordu. Saat 16.00 sıralarında, çay bahçesinin hemen arkasında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen dişbudak ağacı kökünden sökülüp devrildi. Dev ağaç çay bahçesinin çatısına oradan da sohbet eden arkadaşların üzerine düştü. Ayfer Ayla Bulut ve Naime Hülya Bayrak hayatını kaybetti, işletmenin sahibi Suzan Özpeynirci ağır, Ülfer Özer hafif yaralandı. Özpeynirci, Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan çay bahçesi çalışanları da birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

 

Kesim için işaretli 

 

Olayın ardından kafeye gelen ekipler, inceleme sonrası talihsiz kadınların cesetlerini ağacın altından çıkardılar. Tarihi ağacın kesim için işaretlendiği belirtildi. Tesisin sorumlusu Recep Ateştepe ise, “4-5 yıldan beri en az 20 kez bu ağacın ve diğer çürük ağaçların kesilmesi için şifaen büyükşehir belediyesine gidip söyledik. Kanlıca’daki Orman Bölge Müdürlüğü’ne haber vermişler ve en son geçen sene ormancılar geldiler. Bu ağacın ve diğer çürük ağaçların fotoğraflarını çektiler. Ancak kesmeye gelmediler. Geçtiğimiz yıl bir vinç getirdiler ancak vincimiz oraya yetmiyor deyip kesmediler. Hafta sonu olsaydı daha feci sonuçlar olabilirdi” dedi. Ablası ile amcasının kızını kaybeden Ülfer Özer, “Kurumuş bir ağaç vardı ileride. Buranın sahibine ‘Suzan bu ağaç kurumuş’ dedim. O da ‘Kesilmesi için müracaat ettik’ dedi. Epeydir kesilmediğini söyledi” dedi.  Ölen emekli öğretmen Ayfer Ayla Bulut, 3 hafta önce kızını, 6 ay önce de eşini kaybetmişti.

 

Zincirleme suçlama

 

Görevliler ağacın çürüdüğünü Beykoz Belediyesi’ne ilettiklerdini iddia etti. Beykoz Belediyesi ise korunun Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olduğunu öne sürdü. Belediye ise korunun 1’inci derece SİT alanı olup, Orman Bölge Müdürlüğü’nün karar verdiğini söyledi.

 

İkinci kaza 

 

Beykoz korusunda bulunan kafedekiler, ağacın devrilmesiyle büyük panik yaşadı. Nisan 2013’te de İstanbul Kağıthane’de kökü çürüyen ağaç piknik yapan ailenin üzerine devrilmiş, Sevde Kösüre can vermişti.

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