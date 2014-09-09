Çay bahçesinde ağaç devrildi; 2 kadın öldü

İstanbul'daki Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'ndeki bir çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi. Olayda iki kadın hayatını kaybederken biri ağır iki kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri içindeki bir çay bahçesindeki meydana gelen olayda, çay bahçesinde oturan bir grup kadının üzerine ağaç devrildi. 50-60 yıllık olduğu belirtilen ağaç kökünden sökülüp önce çay bahçesinin çatısına devrildi. Devrilen ağaç ortadan bölünürken, kopan kısım masada oturan 4 kadının üzerine devrildi.



Vatandaşlar hemen yetkililere haber verirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde kadınlardan Hülya Bayrak ve Ayfer Bulut hayatını kaybettiği, iki kadının da yaralandığı tespit edildi.



Yaralılardan durumu ağır olan Suzan Özpeynirci, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen diğer kadına ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi çekerek güvenlik çemberine alındı.



Olaydan yaralı olarak kurtulan kadın, "Birden bire oldu ne olduğunu anlamadık" dedi . Bir görgü tanığı ise, "Kadınlar orada oturup çay içerken ağaç birden üzerlerine devrildi. Ambulans geldi ikisinin öldüğünü söylediler" diye konuştu.



Feci olayda Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, hayatını kaybeden iki kadının cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.