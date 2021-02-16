Kafe ve restoranlar için yeni öneriler: Kapalı mekânda 45 dakikadan fazla oturulmayacak, kapasite yüzde 30 ile sınırlandırılacak

Hükûmette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

Hürriyet’ten Öze Eğrikar’ın haberine göre, kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu.

Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.