Kafaya darbe neden ölümcül olabilir?

Kayak kazası geçiren ünlü Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in tıklayın sağlık durumu ciddiyetini korurken, uzmanlar, görece küçük bir kafa yaralanmasının dahi önemli sonuçları olabileceği uyarısı yapıyor. Kafaya alınan her darbe ölümcül değil ama bu tehlikeli olmadıkları anlamına gelmiyor.

Beyin, kolayca yaralanabilir peltemsi bir organ.

Kafatası ile korunuyor olmasına rağmen, hızlı ileri, geri veya döndürme hareketleri beynin bu kemikten kutunun içinde zedelenmesine yol açabilir. Bu türden küçük yaralanmalar bile diffüz beyin hasarına yol açabilir. İlk başta hasar dışarıdan bakılarak anlaşılamayabilir.

BBC haber sağlık editörü Michelle Roberts'ın haberine göre, ciddi çarpışma geçirenler ilk incelemede bilinçli ve yara almamış gözükebilir. İlk belirtilerin ortaya çıkması 48 saati bulabilir.

Kafasına darbe alan bir kişi, bu darbe ne kadar hafif gözükürse gözüksün, hemen tıbbi yardım istemeli.

Darbenin şiddeti beynin sarsılmasına ve sinirlerle dokuların zedelenmesine sebep olabilir.

Kafatasının keskin çıkıntıları beyindeki damarları keserek kanamaya yol açabilir. Vücuttaki diğer yaralanmalarda olduğu gibi şişme ve morarma görülebilir. Dışarı çıkış yolu olmadığı için, oluşan basınç beyni sıkıştırabilir. Bu tıbbi bir acil durumdur.

Headway adlı yardım kuruluşundan Luke Griggs, kafa yaralanmaları konusunda "kati kurallar olmadığını" belirtiyor: "Zararsız gözüken bir yaralanma ölümcül olabilir." Liam Neeson'ın eşi kayak yaparken meydana gelen kafa yaralanmaları nedeniyle öldü. İlk başta hiçbir yaralanma izi yoktu ama bir saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Griggs bunu şöyle açıklıyor: "Morarma ve şişmde hemen gerçekleşmez, hasarın oluşması zaman alabilir. Hiçbir belirti olmasa bile tıbbi yardım istemek bu yüzden önemlidir."

Doktorlar, kafa yaralanması olan kişilerin, durumlarının kötüleşme belirtileri olup olmadığının anlaşılması için en az iki gün gözlem altında tutulması gerektiğini söylüyor.

Herhangi bir sersemlik, bilinç kaybı, denge sorunu, kusma veya şiddetli başağrısı ihmal edilmemesi gereken bir uyarı olabilir.

Kayak yaralanmaları konusunda uzman olan Dr. Mike Langran, kayak merkezlerinin çoğunluğunda bu tür yaralanmalara doğru müdahalede bulunacak tıbbi personel bulunduğunu söylüyor: "Neyse ki kayakçılar ve kar kaykaycıları bu tür kazaları sıkça geçirmiyor ama tabi ki buna rağmen medya bunlara dikkat çekiyor. Ancak kar sporları söz konusu olunca, diğer tüm eğlence etkinliklerinde olduğu gibi, bütün risk unsurlarını ortadan kaldırmak mümkün değil."

Langran, kayakçıların kask takarak bu tür yaralanmaları önleyebileceğini veya hafifletebileceğini belirtiyor.