Kafasını mikrodalga fırına sokup içine çimento döken Youtuber ölmek üzereyken kurtarıldı

TGFbro adlı YouTube kanalından paylaşılan videoda İngiltere'de yaşayan bir kişi kafasını mikrodalganın içine soktu ve içini çimento ile doldurdu. Youtuber, ölmek üzereyken arkadaşlarının çağırdığı itfaiye ekipelri tarafından kurtarıldı.

Onedio'da yer alan habere göre olay sırasında arkadaşları mikrodalga fırından kurtulmasına yardım etmeye çalışırken, genç nefes almakta güçlük çektiğini belirtti. Fırının içine kafasını sokmadan evvel nefes almasına yardımcı olacak bir hava borusu hazırlayan genç adam, kurudukça sertleşen ve alan kaplayan çimentonun hava akışını engellemesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları 90 dakika boyunca kafası mikrodalganın içinde sıkışan genci kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine acil servisi aradılar.

Olay yerine gelen ekiplerin genci mikrodalgadan kurtarmak yaklaşık bir saat sürdü. West Midlands İtfaiye Hizmetleri istasyon şefi Simon Woodward durumdan hiç memnun olmadığını belirterek, "Ekibimiz olayla ilgilenirken, başka olaylara müdahalede bulunamadı. Sürekli insanların sorumsuz davranışları yüzünden meydana gelen bu tarz olaylarla ilgileniyor olsaydık, gerçekten hayat kurtarmamız gereken durumlarla ilgilenemezdik. İnsanlardan başkalarını eğlendirmek için hayatlarını riske atmamalarını istiyorum" dedi.