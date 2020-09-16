Kafasından vurulmuş halde bulunan Sevginur Aktaş'ın kardeşi: Eşi, ablamı tehdit ediyordu

Ankara’da Keçiören Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olan Sevginur Aktaş’ın evinden geçen pazar akşamı silah sesi yükseldi. Komşular hemen polise haber verdi. Bilekleri kesik, başından vurulmuş halde bulunduğu iddia edilen Sevginur Aktaş, hastanede yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı gün eşinin intihar ettiğini söyleyen Müslüm Aktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'a konuşan Edanur Aktaş, henüz 18 gün önce evlenen ablasının bileklerinde kesik olmadığını, algı oluşturmaya çalışıldığını ve “Arkamız kuvvetli bize bir şey olmaz” denildiğini aktardı.

Müslüm Aktaş: Silah ateş aldı

Müslüm Aktaş ifadesinde, Sevginur’la bir sene önce sosyal medya üzerinden tanıştığını, ev meselesi nedeniyle iki ailenin arasında gerginlik olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sevginur’un biz evlenmeden önce intihar teşebbüsü var. Olay günü ailesinin yanına Kırıkkale’ye gitmek istediğini söyledi. Ben de görevden geldiğimi ve yorgun olduğumu, dinledikten sonra gidebileceğimizi söyledim. Hava almak için balkona çıktım. Bu sırada Sevginur’un yatak odasına doğru gittiğini gördüm. Kendine bir şey yapacak diye korktum. Yanına gittim. Elinde silah vardı, elinden almaya çalışırken ateş aldı.”

"Bileklerinde kesik yoktu"

Sevginur Aktaş’ın kardeşi Edanur Aktaş, olayın gece 00.30 sıralarında yaşandığını, kendilerine 03.03 sıralarında haber verildiğini vurgulayarak, şunları aktardı: “Ablamın intihar ettiğini iddia ediyorlar. Aynı gün 22.30 sıralarında whatsapp yazışmalarımız var. Kuaföre gideceğini yazdı. Mağazaların indirim günlerini attı. Komik videolar paylaştı. İntihar edecek insan bunları yapar mı? Ayrıca biz bileklerine baktık ablamın. Bileklerinde kesik yoktu. Ablam gitmek istedi o da yüzüne silahı doğrulttu. Kafasını yana doğru çekmeye çalışırken kurşun kafasından girdi.”

"Her şey iki liralık kurşuna bakar"

Ablasının cezaevinde gardiyanlık yaptığını, yıllar sonra pandemi sürecinde atandığını belirten Edanur Ayçiçek “Kendi mesleğini yapmak, şu süreçte insanlara faydalı olmak istedi. Korona tehlikesine rağmen hastanede çalışmayı tercih etti. İntihar edebilecek bir insan değildi. 27 Ağustos’ta evlendiler. 9 gün balayına gittiler. 4 gündür evde kalmaya başlamışlardı. Ablam nikah kıydığı gün ayrılmak istedi. Bir şekilde ikna etti ablamı. Ablama her tartışmada ‘Sevgi, her şey iki liralık kurşuna bakar. Ankara bizden Sincan bizden sorulur’ diye tehdit ediyordu” dedi.

Edanur Aktaş, başta kadın örgütleri olmak üzere herkese olayın takipçisi olması için çağrıda bulunarak, “Arkam sağlam diyordu. Yarın öbür gün bırakılacak diye endişeliyiz. Adalet yerini bulsun. Adil yargılanma istiyoruz” diye konuştu.