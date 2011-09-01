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Yaşam

Kafasından vurulan rottweiller ölmedi

Yunus Özşen’i bacağından ısıran ’Efe’ adındaki 15 aylık Rottweiler cinsi köpek, tabancayla kafasından vurularak etkisiz hale getirildi

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Adana’da kapısı açık unutulan işyerinden kaçıp 12 yaşındaki tamirci çırağı Yunus Özşen’i bacağından ısıran ’Efe’ adındaki 15 aylık Rottweiler cinsi köpek, tabancayla kafasından vurularak etkisiz hale getirildi. Öldüğü düşünülen yaralı köpeğin 10 dakika hareketsiz yattıktan sonra ayağa kalkması çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.




Olay, merkez Yüreğir İlçesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamir Atölyesi’nde çırak olan Yunus Özşen, işyerinin önünü temizlerken, oto yedek parçası satan 33 yaşındaki Ali Kuzu’nun beslediği köpek açık unutulan kapıdan dışarı çıktı. Bir süre etrafı izleyen köpek, işyerinin önünü süpüren Özşen’in sağ bacağını dişleri arasına alıp yerde sürüklemeye başladı. Can acısıyla bağırmaya başlayan Özşen’in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişerek, ’Efe’ye sopalarla müdahale etti.


Aldığı darbelere karşın çocuğu bırakmayan köpeği etkisiz hale getirmek isteyen vatandaşlar, yoldan geçen bir sivil polis memurundan yardım istedi. Köpeğin dişleri arasında çırpınan Özşen’i kurtarmaya çalışan polis memuru, bunda başarılı olamayınca son çare olarak tabancasını çekip hayvanın kafasına ateş etti. Yunus Özşen de kanlar içinde hareketsiz yere düşen köpeğin dişleri arasından kurtarıldı. Yaralı çocuk, çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne götürülürken, köpek hareketsiz olarak yere yığıldı. Kanlar içinde 10 dakika yerde yatan köpek, bir süre sonra çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ayağa kalktı. Panikleyen vatandaşlar kaçışırken, ’Efe’ bekçiliğini yaptığı işyerinin açık kapısından içeri girdi. Köpeği, olay yerine gelen sahibi Ali Kuzu sakinleştirdi. Kafasından kan akan köpek elektrik direğine bağlandı. Polis ekipleri tarafından çağrılan veteriner de köpeği tedaviye aldı. Köpeğin başına isabet eden kurşunun öldürücü yara açmadığı belirtildi.


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