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Yaşam

KAFASINDAKİ MERMİYİ 5 YIL SONRA FARK ETTİ BERLİN (A.A)

24 Ağustos 2010 21:27

-KAFASINDAKİ MERMİYİ 5 YIL SONRA FARK ETTİ BERLİN (A.A) - 24.08.2010 - Almanya'da yaşayan bir Polonyalı, kafasından vurulduğunu 5 sene sonra anladı. Polisin verdiği bilgiye göre, 5 sene önce batıdaki Herne kasabasında sokakta düzenlenen yeni yıl partisi sırasında, sarhoşken, Polonyalının kafasının arkasına bir mermi isabet etti. 35 yaşındaki Polonyalı, o anda kafasının arkasına bir darbe aldığını hissettiğini, ancak bunun için doktora gitmediğini anlattı. Adı açıklanmayan adam ancak bundan kısa bir süre önce, kafasının arkasında bir yumru hissedince doktora başvurdu. Çekilen röntgende derinin altında bir kurşun olduğu, şans eseri kurşunun kafatasına girmediği belirlendi.

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