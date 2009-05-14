Kafasındaki kurşun, vuranı belirleyecek

Kavga eden akrabalarını ayırmak isterken kafasından vurularak yaralanan kadının kimin tarafından vurulduğu, kafasından alınacak kurşunla anlaşılacak.



Bursa’da akrabaları olan 24 yaşındaki Ferdi Yılmaz ve 21 yaşındaki Şener Demirkıran'ı ayırmak isterken kafasına isabet eden kurşunla ölümden dönen 64 yaşındaki Hayriye Parlaker'i kimin vurduğu, kurşunun çıkarılıp balistik inceleme yapıldıktan sonra saptanacak.



Olay, geçen Aralık ayında Merkez Yıldırım İlçesi'nde meydana geldi. Akraba olan Ferdi Yılmaz ile Şener Demirkıran iddiaya göre kız yüzünden tartıştı. İki genç, bir gün sonra yolda karşılaşınca tabancalarını çekerek birbirine ateş etmeye başladı. Bu sırada kendilerini ayırmak isteyen akrabaları Hayriye Palaker, arada kaldı ve kafasına isabet eden tabanca kurşunuyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Palaker'in kafasındaki kurşun çekirdeği çıkartılamadı.



Uzun süren tedavi sonucu Hayriye Parlaker taburcu edilirken, tabancalarıyla yakalanan Ferdi Yılmaz ve Şener Demirkıran, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Haklarında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce `Adam yaralamak' ve `Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından dava açılan sanıklar yargılandığı davanın dünkü duruşmasında birbirlerini suçladı. Yılmaz ve Demirkıran, Hayriye Parlaker'i kendilerinin yaralamadığını öne sürdü.



Mahkeme başkanı duruşmayı Haziran ayına ertelerken, Hayriye Parlaker'in kafasındaki mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için sakıncası yoksa ameliyatla çıkartılıp balistik inceleme yapılmasını kararlaştırdı.



