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Yaşam

Kafasındaki bıçakla 3 yıl yaşadı!

Brezilya’da bir bar kavgasında kafasına bıçak saplanan lastik tamircisi 29 yaşındaki Edeilson Nasciento, 3 yıl bu halde yaşadı.

26 Eylül 2010 03:00

T24- Brezilya’da bir bar kavgasında kafasına bıçak saplanan lastik tamircisi 29 yaşındaki Edeilson Nasciento, 3 yıl bu halde yaşadı.
    

Nasciento'nun 2007 yılında gittiği bir barda çıkan kavgada başına 10 santimetre uzunluğunda bıçak saplandı.


Nasciento, kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerden sonra beynine zarar gelebileceği göz önüne alınarak saplanan bıçağın sadece dışarıda kalan sapı kesildi.


Aradan 3 yıl geçtikten sonra bıçağın kalan kısmı 3 saatlik cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Aradan geçen süre içerisinde baş ağrıları giderek dayanılmaz olan Nascimento yeniden sağlığına kavuşurken, “Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.


Brezilyalı tamirci önümüzdeki hafta taburcu edilecek.

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