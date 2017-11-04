T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kafasında her gün ulusal marşı duyuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) - İngiltere'nin Bilton kentindeki bir adam, sağlık sorunu sebebiyle kafasında sürekli İngiliz ulusal marşını duyuyor

04 Kasım 2017 19:55

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) - İngiltere\'nin Bilton kentindeki bir adam, sağlık sorunu sebebiyle kafasında sürekli İngiliz ulusal marşını duyuyor.
İngiltere\'de yaşayan 87 yaşındaki Ron Goldspink, müzikal kulak sendromuna yakalandığı için haftada yaklaşık olarak bin 700 kez \"God Save the Queen\" isimli İngiliz ulusal marşını duyduğunu söyledi. 87 yaşındaki İngiliz, marşı söyleyenin bir erkek olduğunu belirtti. Goldspink, \"Bir gün Kraliçe Elizabeth ile tanışabilirsem ona, ulusal marşı kendisinden daha çok duymuş olabileceğimi söyleyeceğim\" dedi.
Her ne kadar marşı söyleyenin güzel bir sesi olsa da, sesin bazen \"sağır edici\" olduğunu ve kendisini çıldırttığını söyleyen Goldspink, \"Bu durum üç veya dört ay önce başladı. Yan komşumun geceleri çok yüksek sesle müzik çaldığını düşünüp bunu oğluma anlattım. Oğlum da konseye şikayette bulundu fakat komşular durumu kontrole gelen görevlilere müzik çalmadıklarını söyledi. O zaman bu müziği duyanın yalnızca ben olduğumu anladım\" dedi.
Doktorunun durumu anlamadığını çünkü daha önce hiç böyle bir hastalık duymadığını söyleyen Ron Goldspink, bir işitme cihazı sayesinde kafasında çalan marşı bazen azaltabildiğini fakat bunun dışında elinden başka bir şey gelmediğini belirtti.
Müzikal kulak sendromu, işitme kaybı yaşayan insanların müzikal halüsinasyonlar duymalarına sebep olan bir hastalık. Nadir olarak görülen bu müzikal kulak sendromu, İngiltere\'de işitme kaybı yaşayan 65 yaş üzerindeki on bin kişiden birini etkiliyor.
(Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHABiltonRon GoldspinkSaveQueen"GoldspinkKraliçe ElizabethHerYanOğlumDoktorununMüzikalNadirFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24