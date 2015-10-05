Kafasına silah dayanan gazetecilere 208 TL para cezası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Özel Harekat polisleri tarafından kafalarına silah dayanarak gözaltına alınan gazetecilere 208 TL para cezası kesildi. Gazetecilerin başına silah dayayan polisin 1 hafta önce de gazetecileri tehdit ettiği ortaya çıktı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten 5 saat sonra serbest bırakılan Özgür Gün TV çalışanı Murat Demir ile DİHA Muhabiri Serhat Yüce'ye 'sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri' gerekçesiyle 208'er lira para cezası kesildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, gazetecilerin kafasına silah dayayan polislerin kendisine de silah doğrulttuğunu söyledi. Yiğitalp, "Polisler gazetecilere saldırıp başına silah doğrulttuğu sırada biz araya girerek 'ne yapıyorsunuz' dedik. O sırada bize de silah doğrultuldu. Birkaç gündür Silvan'da hukuksuzluğa tanıklık ediyorum" dedi.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis haber yapmaya çalışan iki gazeteciyi, kafasını silah dayayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah erken saatlerden itibaren Özel Harekat polisleri tarafından ilçe genelinde evlere operasyon yapıldı. Bu sırada Silvan Belediyesi'nin bahçesinde bulunan çok sayıda gazeteci, belediyenin önündeki caddeden görüntü almak istedi. Gazetecilerin bulunduğu noktaya gelen çok sayıda polis, çekim yapılmamasını istedi.

Polisler, Özgür Gün TV çalışanı Murat Demir ile DİHA Muhabiri Serhat Yüce'yi kamera ve makinelerine el koyarak gözaltına almak istedi. Gazetecilerin 'sakin olun' demelerine rağmen bir polis memuru silahını DİHA Muhabiri Yüce'nin kafasına dayayarak gözaltına aldı. Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 gazeteci, 5 saat sonra serbest bırakıldı. Ayrıca gazetecilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 208'er lira para cezası kesildi.

Olaya şahitlik eden HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, yaşananları anlattı. Basın mensupları ile belediye bahçesinde oturdukları sırada olayın yaşandığını anlatan Yiğitalp, "Sabah saatlerinde belediyenin bahçesinde oturuyorduk. Bu sırada dışarıdan zırhlı araçlar gelerek durdu. Akrep ve kirpilerden inen ve oldukça asabi olan polisler, belediyenin bahçesine girdi. Gazetecilere 'burada durmayacaksınız dedik, neden duruyorsunuz' diye bağırdılar. Gazetecilerin üzerine yürüdüler. Gazetecileri darp etmeye başladılar. Bu sırada araya girdim. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim. Hepimize silah doğrultuldu. Evet maalesef direkt beni hedef alarak bana silah doğrultular. Bu de yetmedi 'sıkarım' diye tehdit ettiler. Gazeteci arkadaşlara yapılan muamele ve kafaları silahların dayandırıldığı görüntüler zaten ortada." diye konuştu.

"Silvan'da elektrik, su yok"

Silvan'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın büyük sıkıntı çektiğini anlatan Yiğitalp, elektrik ve suyun olmadığını dile getirdi. Yiğitalp, "Gözaltılar yapılıyor hukuksuz bir şekilde insanlar darp ediliyor. Bir aile bana ulaştı. En büyük çocuğu 13 yaşındaki 6 çocuk annesi bir anne ve baba gözaltına alınmış. O annenin kardeşi de darp edilmiş. Çocuklar evde perişan haldeymiş. Bunun adı nedir soruyorum? Yine çok yaralı var. Hayatını kaybeden insanlar var ama toprağa verilemiyor. Halk demokratik çerçevede elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Aynı polis 1 hafta önce de küfür yağdırmış

Sol’da yer alan habere göre; Diyarbakır’ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan ilçesinde dün çekim yapan gazetecinin başına silah dayayan polisin 1 hafta önce de gazetecileri tehdit ve küfür ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta DİHA’ya yapılan polis baskınında aynı polisin, büro önünde çekim yapan gazetecilere, tehdit ve hakaret ettiği öğrenildi.

“Gazeteciye savaşta bile engel olunmaz”

Silvan’da bulunan DİHA muhabiri Yüce, sokağa çıkma yasağı olduğu için çekim yapılamayacağı yönünde bir uyarı yapılmadığını söyleyerek, “Sadece Anadolu Ajansı’na çekim izni veriyorlar. Gazeteciye savaşta bile engel olunmaz” dedi. İlçede durum ‘vahim’ diyen Yüce “Trafolar patlatılmış durumda. 180 bin nüfuslu ilçe susuzlukla karşı karşıya. Sağlık hizmeti verilmiyor. Polisler halkı zorla evlere sokuyor, sokaklara gaz bombası atıyor. Biz de gazetecilik görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gereken neyse yapılacak” şeklinde konuştu.

Polisin başına silah dayadığı anları gizlice kameraya kaydeden Özgür Gün TV muhabiri Murat Demir, polisin silahı doğrulttuğu esnada ateş açacağını düşündüğünü söyledi.

“Geçen hafta DİHA'ya baskın yapıldığında ben dışarıdaydım, büronun önünde çekim yapıyordum. Görüntü alırken yine o polis geldi. Yine aynı küfür ve hakaretlerle, ‘Çekmeyeceksin, kamerayı g.tüne sokarım, arkanı dönersen sıkarım’ ifadelerini kullanmıştı bize. Büro önünden uzaklaştırmaya çalışmıştı.”