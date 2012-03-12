Kafasına koyduğunu yapan İzmirli güzel

T24- Podyum ve oyunculuk piyasasının sessiz sakin yol alan isimlerinin başında geliyordu Ahu Yağtu... Ta ki, Türkiye’nin en komik adamı Cem Yılmaz’la evlilik kararı alana kadar. Yıllardır meslek hanesine yazdırdığı mankenlik, oyunculuk, sunuculuk, stil danışmanlığı ve Second Chance Boutique isimli mağazasıyla uğraşırken bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan kadınlarından biri oldu. Birkaç ay içinde evliliğe ikna etmişti Yılmaz’ı. Peki kimdi bu Ahu Yağtu?

Milliyet'ten Birsen Altuntaş'ın haberine göre, disiplinli ve çalışkanTürkiye’nin pek çok ünlü ve güzel kadını gibi İzmirli olan Yağtu, 1978’de dünyaya geldi. Çocukluğu Karşıyaka’da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Kafasına koyduğunu yapan, yaptığının da arkasında durduğunu her fırsatta dile getiren bir genç kızdı.



Kendi deyimiyle hayatta her şeye erken başladı. Daha 15’indeyken podyumla tanıştı. 34 bedendi ve zayıflığı yüzünden giydiği hiçbir kıyafet üzerinde durmuyordu. Ama pes etmedi... Disiplini ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede en aranılan isimler arasına girmeyi başardı. Sanat okulundan mezun oldu. İstanbul’a yerleşti. Defileden defileye koşturdu.



20 yaşına geldiğinde artık modellikte istediği noktaya ulaştığına karar verip oyunculuğa adım attı. ‘90-60-90’, ‘Kampüsistan’ isimli dizilerde oynamaya başladı.

Bu, ilk evliliği değil22 yaşında kendisinden 17 yaş büyük avukat Doğan Akçura’yla hayatını birleştirdi. Bu evlilik 5 yıl sürdü. Yaşı ilerledikçe hayattan beklentilerinin değiştiğini görüp eşiyle yollarını dostça ayırdı. Pişman olmadı. Nasıl mankenliğe erken başladıysa, ilk evliliğini de erken yapmasının normal olduğunu söyledi hep...



Evliliği bittikten sonra hayatına yeni bir pencere daha açıp moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına başladı.



Oyunculuk kariyerine de ‘Kavak Yelleri’, ‘Aşk ve Ceza’ gibi çok izlenen dizilerle devam etti. ‘BBG’ gibi yarışmalarda sunuculuk yaptı. Bir yandan da “Her kıyafet ikinci bir şansı hak eder” düşüncesiyle açtığı Second Chance isimli mağazasının işleri için koşturdu.

Ve kader ağlarını örerYağtu’nun sansasyondan uzak bir çizgide süren hayatı, geçen yıl mart ayında Cem Yılmaz’la yolları kesişince değişti. Cem Yılmaz, o dönem manken Cansu Dere’den yeni ayrılmıştı. Arkadaş ortamında Dere’nin kendi ajansıyla çalışmasını sağlayıp destek verdiği Yağtu’yla karşılaştı. İkili arasında kısa sürede başlayan yakınlaşma, daha sonra sinema planıyla devam etti. O gün Nişantaşı’nda sinemadan çıktıklarında da karşılarında basını gördüler. Yılmaz, objektiflere gülümserken Yağtu, arkadaşı Cansu Dere’nin eski sevgilisiyle görüntülenmekten pek de hoşlanmadı. Beklenen oldu ve Cansu Dere, Galata’daki mağazasında ondan hesap sordu. Yağtu, durumu Cem Yılmaz’a anlattı ve ilişkilerine devam edemeyeceğini belirtti. Yılmaz üzgündü.



O dönemde Hare Sürel, ardından da tekrar Cansu Dere’yle görüldü komedyen. Adı, eski sevgilisi Lal Dedeoğlu’yla da anıldı. Sonunda tekrar Yağtu’yla görüşmeye başladı. Yılmaz, yakınlarına “Huzuru ve mutluluğu buldum” dedi.



Ve geçen yıl yaşanan kısa flörtün üzerinden tam bir yıl geçmişti ki, Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’la dünya evine girdi. Röportajlarında ikinci kez evlenebilme şartı olarak “Çocuk yapmak istediğim insanı yakalarsam, evlilik olabilir” diyen Yağtu, tam da dediği gibi 3.5 aylık hamile olarak nikah masasına oturdu.

Cem Yılmaz’ın neden Ahu Yağtu’yu eş olarak seçtiğini belki de ünlü mankenin “Hiç aldatıldınız mı?” sorusuna verdiği cevap özetliyor: “O sizi aldatmıyor aslında. Niye biz bunu üzerimize alınıyoruz? Ben kimin sahibiyim ki, o beni aldatıyor olsun?”



